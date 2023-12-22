Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok
Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda dev derbi öncesi büyük bir şok yaşanıyor. Kadıköy'e mutlak galibiyet parolasıyla gidecek olan sarı-kırmızılılara 2 yıldızdan kötü haber geldi. İşte isimler...
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43'er puanı bulunan iki takım da mücadeleden zaferle ayrılıp liderlik koltuğunu sağlama almak istiyor.
Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma kapalı gişe oynanacak.
DEPLASMAN SEYİRCİSİ ALINACAK
Öte yandan İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
MUSLERA KALEYE DÖNÜYOR!
Galatasaray'da cezasını Fatih Karagümrük'te çeken Fernando Muslera, derbide kaledeki yerini alacak.
Karagümrük maçında sınırda olan Sacha Boey'in de maçı kart görmeden tamamlası Okan Buruk'u sevindirdi.
Kritik önem taşıyan karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda beklenmeyen gelişmeler yaşandı.
GALATASARAY'DA ÇİFTE ŞOK!
Dev karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da çifte şok yaşanıyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılara iki futbolcudan kötü haber geldi.
TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech derbide yok.
Teknik direktör Okan Buruk, iki yıldızın yerine çözüm arayışında.
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