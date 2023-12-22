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Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda dev derbi öncesi büyük bir şok yaşanıyor. Kadıköy'e mutlak galibiyet parolasıyla gidecek olan sarı-kırmızılılara 2 yıldızdan kötü haber geldi. İşte isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 16:31
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Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor.

Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok

Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok

43'er puanı bulunan iki takım da mücadeleden zaferle ayrılıp liderlik koltuğunu sağlama almak istiyor.

Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok

Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma kapalı gişe oynanacak.

Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok

DEPLASMAN SEYİRCİSİ ALINACAK
Öte yandan İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok

MUSLERA KALEYE DÖNÜYOR!
Galatasaray'da cezasını Fatih Karagümrük'te çeken Fernando Muslera, derbide kaledeki yerini alacak.

Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok

Karagümrük maçında sınırda olan Sacha Boey'in de maçı kart görmeden tamamlası Okan Buruk'u sevindirdi.

Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok

Kritik önem taşıyan karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda beklenmeyen gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok

GALATASARAY'DA ÇİFTE ŞOK!
Dev karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da çifte şok yaşanıyor.

Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılara iki futbolcudan kötü haber geldi.

Galatasaray'da büyük şok! 2 yıldız derbide yok

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech derbide yok.

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