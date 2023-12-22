GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu detayı!
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun dikkat çeken bir istatistiği ortaya çıktı. (GS spor haberleri)
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DERBİLERİ BOŞ GEÇMİYOR!
aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile oynanan derbileri boş geçmiyor.
Kerem, Fenerbahçe ile oynanan son 4 maçta 2 gol - 1 asistlik performans göstererek kazanılan galibiyetlerde aktif rol oynadı.
Milli yıldız 2021-2022 sezonunda 52 maça çıkarken 13 gol, 13 asistlik performans göstermişti.
25 yaşındaki futbolcu geçen sene Mauro Icardi'yle uyumu dikkat çekerken; 38 maçta takımı adına 10 gol, 14 asistlik katkı sağlamıştı.
İSTİKRAR ABİDESİ
Son 2 yıldır gol ve asist sayısında double-double yapan milli yıldız, takımın istikrar abidesi oldu.
Son 3 sezonluk performansı:
2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist
2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist
2023-24: 28 maç 8 gol, 8 asist (Sezon devam ediyor)
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Hisareyn'in altyapı akademisine kaydoldu.
1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı.
2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-kırmızılılarla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...
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