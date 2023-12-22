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GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu detayı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu'nun dikkat çeken bir istatistiği ortaya çıktı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 11:32
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GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu detayı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu detayı!

Averajla 2. sırada bulunan Cimbom, ezeli rakibini mağlup ederek liderliği devralmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu detayı!

Dev karşılaşma öncesi sarı-kırmızılıların yıldızı Kerem Aktürkoğlu, farkını ortaya koydu. İşte o istatistik...

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu detayı!

DERBİLERİ BOŞ GEÇMİYOR!

aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre 25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile oynanan derbileri boş geçmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu detayı!

Kerem, Fenerbahçe ile oynanan son 4 maçta 2 gol - 1 asistlik performans göstererek kazanılan galibiyetlerde aktif rol oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu detayı!

Milli yıldız 2021-2022 sezonunda 52 maça çıkarken 13 gol, 13 asistlik performans göstermişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu detayı!

25 yaşındaki futbolcu geçen sene Mauro Icardi'yle uyumu dikkat çekerken; 38 maçta takımı adına 10 gol, 14 asistlik katkı sağlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu detayı!

İSTİKRAR ABİDESİ

Son 2 yıldır gol ve asist sayısında double-double yapan milli yıldız, takımın istikrar abidesi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu detayı!

Son 3 sezonluk performansı:

2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist
2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist
2023-24: 28 maç 8 gol, 8 asist (Sezon devam ediyor)

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu detayı!

KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998'de Kocaeli'nde dünyaya geldi. Futbola Gölcükspor altyapısında başlayan Kerem, daha sonra Hisareyn'in altyapı akademisine kaydoldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu detayı!

1 yıl sonra Başakşehir'in altyapısına transfer olan Kerem, Bodrumspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018 yılında Karacabey Belediye'ye bedelsiz imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu detayı!

2019 yazında 24 Erzincanspor'a bedelsiz olarak transfer olan milli oyuncu, 2020 yazında yine bedelsiz bir şekilde Galatasaray'ın yolunu tuttu.

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