Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların son olarak yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı o yıldız futbolcuyla ilgili yurt dışından flaş haberler gelmeye devam ediyor. Yer alan haberlerde oyuncunun sarı-kırmızılıları tercih etmesi nedeniyle büyük pişmanlık duyduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 15:57 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 16:08
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MESUT ERKAM ŞAHİN
TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da iddialı bir başlangıç yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda da gerek Süper Lig'de yeniden şampiyon olabilmek gerek Avrupa'da önemli bir başarı sağlamak adına kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"

Cimbom'da yapılan bu transferler büyük ses getirdi

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"

Galatasaray'da bazı futbolcular gösterdikleri performansla taraftarın beğenisini kazanırken bazıları ise sınıfta kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"

Sarı-kırmızılılarda performansıyla yoğun eleştiri alan futbolculardan birisi de Angelino oldu.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"

Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması beklenirken Portekiz basınından Bola Na Rede adlı sitede oyuncuyla ilgili flaş ayrıntılara yer verildi.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"

"G.SARAY'A GİTTİĞİNE PİŞMAN OLDU!"

Yer alan haberde İspanyol oyuncunun Galatasaray'da mutsuz olduğu ve kendisine yeni bir kulüp aradığı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"

Ayrıca oyuncunun yaz aylarında Wolverhampton Wanderers, Benfica ve Inter ile pazarlık yaptığı ama tercihinin Galatasaray olduğu belirtildi. Haberde futbolcunun bu tercihi nedeniyle pişman olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"

ÜNLÜ GAZETECİ FLAŞ GELİŞMEYİ DUYURDU!

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşmda Angelino'nun Galatasaray'dan devre arasında ayrılabileceğini ve başka takımlarla görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"

Ayrıca oyuncunun kulübü RB Leipzig'in, Galatasaray'ın Angelino ile devre arasında yüksek ihtimal ile yollarını ayıracağını göz önünde bulundurarak 5 büyük ligden pek çok kulüple futbolcu için pazarlıklara başlayabileceğini ifade etti.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"

ANGELİNO KİMDİR?

26 yaşındaki İspanyol oyuncu futbola ülkesinin Deportivo takımının alt yapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"

Sonrasında, Manchester City, Girona, PSV Eindhoven, Hoffenheim ve RB Leipzig gibi pek çok önemli takımın formasını terletti.

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