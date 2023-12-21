TRANSFER HABERLERİ | O yıldızla ilgili flaş gelişmeyi duyurdular! "Galatasaray'a gittiğine pişman oldu"
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların son olarak yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı o yıldız futbolcuyla ilgili yurt dışından flaş haberler gelmeye devam ediyor. Yer alan haberlerde oyuncunun sarı-kırmızılıları tercih etmesi nedeniyle büyük pişmanlık duyduğu aktarıldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 15:57 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 16:08
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Galatasaray'da bazı futbolcular gösterdikleri performansla taraftarın beğenisini kazanırken bazıları ise sınıfta kaldı.
Sarı-kırmızılılarda performansıyla yoğun eleştiri alan futbolculardan birisi de Angelino oldu.
Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen futbolcunun devre arasında takımdan ayrılması beklenirken Portekiz basınından Bola Na Rede adlı sitede oyuncuyla ilgili flaş ayrıntılara yer verildi.
"G.SARAY'A GİTTİĞİNE PİŞMAN OLDU!"
Yer alan haberde İspanyol oyuncunun Galatasaray'da mutsuz olduğu ve kendisine yeni bir kulüp aradığı vurgulandı.
Ayrıca oyuncunun yaz aylarında Wolverhampton Wanderers, Benfica ve Inter ile pazarlık yaptığı ama tercihinin Galatasaray olduğu belirtildi. Haberde futbolcunun bu tercihi nedeniyle pişman olduğu aktarıldı.
ÜNLÜ GAZETECİ FLAŞ GELİŞMEYİ DUYURDU!
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşmda Angelino'nun Galatasaray'dan devre arasında ayrılabileceğini ve başka takımlarla görüşmeye hazır olduğunu belirtti.
Ayrıca oyuncunun kulübü RB Leipzig'in, Galatasaray'ın Angelino ile devre arasında yüksek ihtimal ile yollarını ayıracağını göz önünde bulundurarak 5 büyük ligden pek çok kulüple futbolcu için pazarlıklara başlayabileceğini ifade etti.
ANGELİNO KİMDİR?
26 yaşındaki İspanyol oyuncu futbola ülkesinin Deportivo takımının alt yapısında başladı.
Sonrasında, Manchester City, Girona, PSV Eindhoven, Hoffenheim ve RB Leipzig gibi pek çok önemli takımın formasını terletti.
Yaz transfer döneminde ise Galatasaray'a Alman ekibi RB Leipzig'ten kiralık olarak geldi. Ana mevkisi sol bek olan futbolcu orta sahanın solunda da görev alabiliyor.
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