Okan Buruk: Hak ettik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçında istenilen performansı sahaya yansıtamasalar da kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Fenerbahçe derbisi öncesinde kritik bir galibiyete imza attıklarını altını çizen Buruk, şunları söyledi: "Sanchez'in tedavisi devam ediyor. Kadroda yoktu. Zaha'nın eksikleri vardı son bölümde oyuna aldık. Görmek için. 90 dakikaya baktığımızda pek de istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İstediğimiz pozisyonlara aslında girdik ancak değerlendiremedik. Daha farklı da olabilirdi. Genel olarak baktığımızda galibiyeti hak eden taraf bizdik. Şimdi derbiye odaklanacağız. Kazanarak Kadıköy'e gitmek bizim açımızdan moral oldu. Oraya da kazanmak için gideceğiz, kazanmak için oynayacağız" dedi.