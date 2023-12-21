Haberler Galatasaray Okan Buruk: Hak ettik

Okan Buruk: Hak ettik

Okan Buruk, “Genel olarak baktığımızda galibiyeti hak ettik. Derbi öncesinde bu galibiyet moral oldu” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk: Hak ettik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük maçında istenilen performansı sahaya yansıtamasalar da kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Fenerbahçe derbisi öncesinde kritik bir galibiyete imza attıklarını altını çizen Buruk, şunları söyledi: "Sanchez'in tedavisi devam ediyor. Kadroda yoktu. Zaha'nın eksikleri vardı son bölümde oyuna aldık. Görmek için. 90 dakikaya baktığımızda pek de istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İstediğimiz pozisyonlara aslında girdik ancak değerlendiremedik. Daha farklı da olabilirdi. Genel olarak baktığımızda galibiyeti hak eden taraf bizdik. Şimdi derbiye odaklanacağız. Kazanarak Kadıköy'e gitmek bizim açımızdan moral oldu. Oraya da kazanmak için gideceğiz, kazanmak için oynayacağız" dedi.

DİĞER
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in ablası Huri çıktı! Pınar Deniz "Çabuk ablamın güzelliğine bakın" diyerek paylaştı gören hayran kaldı!
Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu kaçak villasını bitirmek için gün sayıyor! İmamoğlu'nun desteğinin nedeni İngiltere'ye uzanan ilişki ağı mı?
Toroğlu'dan flaş derbi yorumu!
Buruk o yıldızın biletini kesti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ahmet Çakar'dan faş yorum! "Penaltıyı vermediler"
Toroğlu'dan flaş derbi yorumu!
METEOROLOJİ TEK TEK UYARDI: Fırtına, kar, sağanak... (21 Aralık hava durumu)⚡
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Aralık
Canlı altın fiyatları (Gram, çeyrek, tam altın ne kadar?)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bologna Inter'i kupanın dışına itti! Bologna Inter'i kupanın dışına itti! 01:41
Bologna Inter'i kupanın dışına itti! Bologna Inter'i kupanın dışına itti! 01:40
Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız Stoilov: Taraftarlarımızla birlikte Süper Lig'e çıkacağız 01:09
G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer G.Saray'da 1 ayrılık 1 transfer 01:09
PSG 3 attı 3 aldı! PSG 3 attı 3 aldı! 00:58
Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finalde! Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finalde! 00:58
Daha Eski
PSG 3 attı 3 aldı! PSG 3 attı 3 aldı! 00:58
Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde! Liverpool İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalde! 00:52
Toroğlu'dan F.Bahçeli isme olay sözler! Toroğlu'dan F.Bahçeli isme olay sözler! 00:42
Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü Karagümrük maçının yıldızıydı! Milan peşine düştü 00:42
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 00:42
Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler! Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler! 00:42