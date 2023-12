Yıldız futbolcu derbiyle ilgili olarak, "Derbiler çok keyifli özel oluyor. Her sene 'keşke her maçı derbi olarak oynasaydık' diyoruz. Her iki tarafın da temennisi güzel futbol. Sadece futbolun konuşulduğu bir derbi olmasını istiyoruz. Umutluyuz, her zaman derbilerden Galatasaray güzel sonuçlarla ayrılmıştır. Orada kazanarak, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.