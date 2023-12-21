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Galatasaray'dan Kadıköy'e mesaj!

Sarı kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük engelini de geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle sonuca giden sarı-kırmızılı ekip, zirvede Fenerbahçe'yle puanını bir kez daha eşitledi. Hafta sonunda Ülker Stadı'nda oynanacak derbiye hazır olduğunu gösterdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Galatasaray'dan Kadıköy'e mesaj!

Galatasaray yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek, zirvede puan farkının açılmasına izin vermedi. RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarlar önünde oynanan karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonuçla puanını 43'e çıkaran Galatasaray, haftayı aynı puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci sırada kapattı. Müsabakadan mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı. Cimbom zaman zaman zorlansa da sahadan zaferle ayrılmayı başardı ve Süper Lig'deki galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 4 maçında sırasıyla Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti. Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyetle hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacağı derbi öncesinde moral buldu. Sarı-kırmızılılar, Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

PENALTI BEKLEDİLER

Galatasaray'ın Karagümrük ile oynadığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi. Mücadelenin 23. dakikasında ceza sahasına giren Kerem Demirbay'ın vuruşunda top Biraschi'nin eline çarptı. Sarı-kırmızılı takım penaltı itirazı yapsa da hakem Tugay Kaan Numanoğlu oyunu devam ettirdi. Ayrıca 55'te ise Karagümrük penaltı bekledi, VAR 'taca' hükmetti.

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