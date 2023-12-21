Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti! Artık sahada olmayacak
Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup ederken sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da o futbolcu artık teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almıyor. İşte detaylar...
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26 yaşındaki oyuncunun bir maç daha oynaması halinde, kiralık sözleşmesindeki 6 milyon Euro'luk opsiyon devreye girecekti.
Sabah'ın derlediği habere göre İspanyol sol bekin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar, bu madde sebebiyle Angelino'yu artık oynatmayacak.
11 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapacak Galatasaray'da, Angelino ile yollar ayrılacak.
Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.
BARIŞ ALPER TAM GAZ
Pendik ve Adana Demirspor karşılaşmalarında kanat oyuncusu olmasına rağmen sol bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz, dün de bu bölgede ter döktü.
Yeni transfer gelene kadar sol bekte oynayacak olan 23 yaşındaki futbolcu, mücadelenin tamamında sahada kalırken performansı büyük beğeni topladı.
Barış Alper 78 defa topla buluşup, 34 pas yaptı. Ayrıca 2 top kaparken girdiği 20 ikili mücadelenin 11'ini kazandı.
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