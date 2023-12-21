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Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti! Artık sahada olmayacak

Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup ederken sarı-kırmızılılarda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da o futbolcu artık teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti! Artık sahada olmayacak

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti! Artık sahada olmayacak

Sarı-kırmızılılar son olarak sahasında ligde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup ederken teknik direktör Okan Buruk'tan kritik bir karar geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti! Artık sahada olmayacak

Galatasaray'ın Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Angelino, Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti! Artık sahada olmayacak

26 yaşındaki oyuncunun bir maç daha oynaması halinde, kiralık sözleşmesindeki 6 milyon Euro'luk opsiyon devreye girecekti.

Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti! Artık sahada olmayacak

Sabah'ın derlediği habere göre İspanyol sol bekin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar, bu madde sebebiyle Angelino'yu artık oynatmayacak.

Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti! Artık sahada olmayacak

11 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapacak Galatasaray'da, Angelino ile yollar ayrılacak.

Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti! Artık sahada olmayacak

Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti! Artık sahada olmayacak

BARIŞ ALPER TAM GAZ

Pendik ve Adana Demirspor karşılaşmalarında kanat oyuncusu olmasına rağmen sol bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz, dün de bu bölgede ter döktü.

Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti! Artık sahada olmayacak

Yeni transfer gelene kadar sol bekte oynayacak olan 23 yaşındaki futbolcu, mücadelenin tamamında sahada kalırken performansı büyük beğeni topladı.

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