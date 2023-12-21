Galatasaray'da Okan Buruk o yıldızın biletini kesti! Artık sahada olmayacak

Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

BARIŞ ALPER TAM GAZ Pendik ve Adana Demirspor karşılaşmalarında kanat oyuncusu olmasına rağmen sol bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz, dün de bu bölgede ter döktü.