Galatasaray iç sahada acımıyor!

Şampiyoluğun güçlü adaylarından Galatasaray, dün akşamki Karagümrük engelini de kayıpsız geçmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Galatasaray sahasındaki son yenilgisini, geçtiğimiz sezon 13 Ağustos 2022'de Giresunspor (0-1) karşısında aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından evinde oynadığı 25 karşılaşmada 23 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Taraftar desteğini her maçta arkasına alan sarı-kırmızılılar bu periyotta 71 puan toplamayı başardı. Aslan 13 karşılaşmada topladığı 43 puanla ikinci sırada yer alıyor.

EVİNDE KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Hatay yenilgisinin ardından üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 8 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde hiç puan kaybetmedi. Sarıkırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 16 maçta 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Yaptığı maçların 9'unda kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.

6 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Teknik direktör Okan Buruk son oynadıkları Kopenhag maçının 11'ine göre Karagümrük karşısında 6 değişiklik yaptı. Buruk; Muslera, Sanchez, Angelino, Kaan Ayhan, Tete ve Zaha'nın yerine Günay Güvenç, Nelsson, Barış Alper, Kerem Demirbay, Ziyech ve Mertens'e görev verdi. Sakatlıkları bulunan Sanchez ile Oliveira ise 21 kişilik kadroda yer almadı.

SANCHEZ YETİŞMEDİ

Karşılaşma öncesi sakatlıklarla ilgili konuşan Okan Buruk, "Sanchez'in tedavisi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde netleşecek durumu. Sergio Oliveira'ya geçmiş olsun. Dönüşü ne kadar olacak, tam bilmiyoruz. Wilfired Zaha'nın bileğinde iki üç haftadır problem vardı atlattı. O da kadroda, onun dışında iyi durumdayız" açıklamasını yaptı.