Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 17. hafta maçında Galatasaray sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu kritik maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılarak haftaya oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı. Galatasaray bu maçın ardından ligde 43 puanla averaj farkıyla Fenerbahçe'nin ardından ligde 2. sırada yer alıyor. Cimbom için bu anlamda deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe derbisi hayati önem taşıyor. Diğer yandan Galatasaray'da o çarpıcı istatistik gün yüzüne çıktı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Galatasaray sahasındaki son yenilgisini, geçtiğimiz sezon 13 Ağustos 2022'de Giresunspor (0-1) karşısında aldı. Aslan, bu müsabakanın ardından evinde oynadığı 25 karşılaşmada 23 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Taraftar desteğini her maçta arkasına alan sarı-kırmızılılar bu periyotta 71 puan toplamayı başardı. Aslan 13 karşılaşmada topladığı 43 puanla ikinci sırada yer alıyor. EVİNDE KAYBETMEYEN TEK TAKIM Hatay yenilgisinin ardından üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 8 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde hiç puan kaybetmedi. Sarıkırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 16 maçta 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Yaptığı maçların 9'unda kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.