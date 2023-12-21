Haberler Galatasaray Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

Galatasaray, son olarak Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda alınan bu galibiyetin ardından o çarpıcı istatistik gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:15
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Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 17. hafta maçında Galatasaray sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

Sarı-kırmızılılar bu kritik maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılarak haftaya oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı.

Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

Galatasaray bu maçın ardından ligde 43 puanla averaj farkıyla Fenerbahçe'nin ardından ligde 2. sırada yer alıyor.

Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

Cimbom için bu anlamda deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe derbisi hayati önem taşıyor.

Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

Diğer yandan Galatasaray'da o çarpıcı istatistik gün yüzüne çıktı.

Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor.

Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

Galatasaray sahasındaki son yenilgisini, geçtiğimiz sezon 13 Ağustos 2022'de Giresunspor (0-1) karşısında aldı.

Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

Aslan, bu müsabakanın ardından evinde oynadığı 25 karşılaşmada 23 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

Taraftar desteğini her maçta arkasına alan sarı-kırmızılılar bu periyotta 71 puan toplamayı başardı. Aslan 13 karşılaşmada topladığı 43 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

EVİNDE KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Hatay yenilgisinin ardından üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 8 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde hiç puan kaybetmedi. Sarıkırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.

Durdurabilene aşk olsun! Galatasaray öyle bir istatistiğa imza attı ki...

Ligde çıktığı 16 maçta 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

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