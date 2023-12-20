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Galatasaray'da Günay Güvenç Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda Fatih Karagümrük maçında kaleyi koruyan Günay Güvenç karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 22:19
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Galatasaray'da Günay Güvenç Fatih Karagümrük maçı sonrası konuştu!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların file bekçisi Günay Güvenç karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Günay Güvenç: "Kendi performansımdan memnunum. Galatasaray'a katkı sağlamak için geldim. Beni buraya güvenerek getirdiler. Ben de tabii ki bu güveni boşa çıkarmak istemiyorum. Kazandığımız için mutluyum. Türk futbolu olarak maalesef kendi işimizi zorlaştırıyoruz. Futbolun bu olduğunu düşünmüyorum. Futbol, güzel bir oyun. Futbol oynanmasa daha mı iyi? Futbol, insanları birleştirir. Sahada olan, sahada kalır. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmek istemiyorum."

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