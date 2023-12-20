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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 22:34 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 22:37
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan derbi öncesi flaş sözler!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Derbiyi düşünmek... Kart görmemek, sakatlık.. Maçlardan öncesi zorluklardan. İki takım aynı puanda. Orada bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor."

"Beni geçen seneye götüren bir maç oldu. Geçen sene de %100 performansımızla oynayamadığımız fakat kazandığımız maçlar olmuştu. Fatih Karagümrük'ü oynadıkları futboldan dolayı tebrik ediyorum."

"2 tane iyi takım ligde aynı puanda. İki takım da rekorları kırarak devam ediyor. Güzel bir maç bizi bekliyor. Amacımız deplasmanda kazanmak. Eksiklerimiz Sergio Oliveira ameliyat edildi, olmayacak. Davinson'un durumuna bakacağız. Bugün özelinde eksiğimiz yok. Sakatlık ya da kart olmadı. Orada kazanarak, ligde liderliğe gelmek isteyeceğiz. Herkes iyi bir futbol bekliyor. Ne kadar zor maç olacağını hepimiz biliyoruz. Geçen sene oradan dönerek dönmüştük, bunun morali bizim için farklıydı"

"Angeliño, bugün kullanmayacağımız için kadroda değildi. Transferle ilgili genel olarak kararımızı gelecek hafta vereceğiz. Bu maç özelindeki kararımız böyleydi."

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