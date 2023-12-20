GALATASARAY HABERLERİ - Güzel bir futbol oynamadık!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'a 3 puanı getiren Kerem Aktürkoğlu karşılaşma sonrası özeleştiride bulundu.

İŞTE KEREM'İN SÖZLERİ

Kerem Aktürkoğlu: "Benim için anlamlı bir geceydi. Kaptan olarak ilk kez ilk 11 çıktım. Daha önemlisi kazanmaktı. Güzel bir futbol oynamadık. Hafta sonu derbi var. Buradan galibiyetle ayrılmak önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nden elenmenin moral bozukluğu vardı. Hayallerimiz vardı. O tarafı geride bırakmak zorundayız. UEFA Avrupa Ligi'nde çok daha başarılı olmak istiyoruz. İyi oynamadık ama iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim." dedi.

"Derbiler, her zaman çok özel oluyor. Keşke her maçı derbi olarak oynasak. Sadece futbolun konuşulduğu bir derbi olmasını istiyoruz, umutluyuz."