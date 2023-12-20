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Galatasaray Haberleri... Galatasaray yönetiminden oyunculara derbi müjdesi

Son dakika GS haberleri... Galatasaray'da tüm odaklar Fatih Karagümrük maçı sonrası ligde ve Süper Kupada yapılacak Fenerbahçe derbisine çevrilmiş durumda. Sarı kırmızılı yönetimden oyuncularına prim müjdesi. GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 16:11 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 16:17
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Galatasaray Haberleri... Galatasaray yönetiminden oyunculara derbi müjdesi

Galatasaray'da yönetim Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası oynanacak dev maç öncesi kolları sıvadı.

Galatasaray Haberleri... Galatasaray yönetiminden oyunculara derbi müjdesi

Galatasaray'da zorlu iki Fenerbahçe maçı öncesi yönetim kolları sıvadı.

Galatasaray Haberleri... Galatasaray yönetiminden oyunculara derbi müjdesi

Milliyet'te yer alan habere göre, Sarı-kırmızılı yönetimden Fenerbahçe ile ligde ve Süper Kupa'da yapılacak maç öncesinde oyunculara para dopingi yapılacak.

Galatasaray Haberleri... Galatasaray yönetiminden oyunculara derbi müjdesi

ÖDEMELER KISA SÜRE SONRA YAPILACAK

Oyuncuların ödemelerinin kısa sürede yapılacağı öğrenildi. Böylece futbolcuların maç öncesi moralleri yükselmiş olacak.

Galatasaray Haberleri... Galatasaray yönetiminden oyunculara derbi müjdesi

DERBİYE ÖZEL PARA DOPİNGİ

Galatasaray'lı yönetimin ayrıca bu ödemelerin yanında, oynayacakları Fenerbahçe derbileri için ise özel prim yapacağıda belirtildi.

Galatasaray Haberleri... Galatasaray yönetiminden oyunculara derbi müjdesi

Kasanın ağzını açan Başkan Dursun Özbek ve ekibinin, her iki derbiden alınacak sonuçları çok önemsedikleri belirtildi.

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