Galatasaray Haberleri... Galatasaray yönetiminden oyunculara derbi müjdesi

Galatasaray'da yönetim Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası oynanacak dev maç öncesi kolları sıvadı. Galatasaray'da zorlu iki Fenerbahçe maçı öncesi yönetim kolları sıvadı. Milliyet'te yer alan habere göre, Sarı-kırmızılı yönetimden Fenerbahçe ile ligde ve Süper Kupa'da yapılacak maç öncesinde oyunculara para dopingi yapılacak. ÖDEMELER KISA SÜRE SONRA YAPILACAK Oyuncuların ödemelerinin kısa sürede yapılacağı öğrenildi. Böylece futbolcuların maç öncesi moralleri yükselmiş olacak. DERBİYE ÖZEL PARA DOPİNGİ Galatasaray'lı yönetimin ayrıca bu ödemelerin yanında, oynayacakları Fenerbahçe derbileri için ise özel prim yapacağıda belirtildi. Kasanın ağzını açan Başkan Dursun Özbek ve ekibinin, her iki derbiden alınacak sonuçları çok önemsedikleri belirtildi.