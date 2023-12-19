TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı düşündüren konu! Kiralıklar bekleneni veremedi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon başında kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray, bazı oyuncularını da kiralık olarak başka takımlara göndermişti. Sarı-kırmızılılar, beklenti içerisinde olduğu o isimlerde hayal kırıklığı yaşadı. Yalnızca iki isim, performansını yukarı taşıdı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sabah'ta yer alan habere göre yeni transferlerden beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılı takımın kiralık giden yıldızları da Emin Bayram ve Leo Dubois dışında beklenen patlamayı yapamadı.
Emin, Belçika'da futbolunu geliştirdi ve Westerlo'da çıkış yaptı.
Zaniolo ve Yunus henüz İngiltere'de iz bırakamadı.
Yusuf Demir ve Cicaldau yine hayal kırıklığı yaşadı.
Yıllık 1 milyon 800 bin euro'luk ücretinin büyük bölümünü G.Saray'ın ödediği Leo Dubois ise Başakşehir'de düzenli oynuyor.
Bu sezon ligde 11 maça çıkan oyuncu, 1 gol atarken 3 asist katkısı verdi.
DİĞER