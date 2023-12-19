TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı düşündüren konu! Kiralıklar bekleneni veremedi

Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'da istediği süreleri bulamayan futbolcular, lig maçları başladıktan sonra kiralık olarak ayrıldı.

Bu oyunculardan Nicolo Zaniolo'ya 22.5 milyon euro, Yunus Akgün'e 9 milyon euro, Berkan Kutlu'ya 5 milyon euro satın alma opsiyonları koyuldu.