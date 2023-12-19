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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı düşündüren konu! Kiralıklar bekleneni veremedi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Sezon başında kadrosuna önemli isimleri katan Galatasaray, bazı oyuncularını da kiralık olarak başka takımlara göndermişti. Sarı-kırmızılılar, beklenti içerisinde olduğu o isimlerde hayal kırıklığı yaşadı. Yalnızca iki isim, performansını yukarı taşıdı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 09:49
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı düşündüren konu! Kiralıklar bekleneni veremedi

Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'da istediği süreleri bulamayan futbolcular, lig maçları başladıktan sonra kiralık olarak ayrıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı düşündüren konu! Kiralıklar bekleneni veremedi

Bu oyunculardan Nicolo Zaniolo'ya 22.5 milyon euro, Yunus Akgün'e 9 milyon euro, Berkan Kutlu'ya 5 milyon euro satın alma opsiyonları koyuldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı düşündüren konu! Kiralıklar bekleneni veremedi

Cicaldau, Emin Bayram ve Yusuf Demir'in ise kiralık sözleşmelerinde madde bulunmuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı düşündüren konu! Kiralıklar bekleneni veremedi

Sabah'ta yer alan habere göre yeni transferlerden beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılı takımın kiralık giden yıldızları da Emin Bayram ve Leo Dubois dışında beklenen patlamayı yapamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı düşündüren konu! Kiralıklar bekleneni veremedi

Emin, Belçika'da futbolunu geliştirdi ve Westerlo'da çıkış yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı düşündüren konu! Kiralıklar bekleneni veremedi

Zaniolo ve Yunus henüz İngiltere'de iz bırakamadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı düşündüren konu! Kiralıklar bekleneni veremedi

Yusuf Demir ve Cicaldau yine hayal kırıklığı yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı düşündüren konu! Kiralıklar bekleneni veremedi

Yıllık 1 milyon 800 bin euro'luk ücretinin büyük bölümünü G.Saray'ın ödediği Leo Dubois ise Başakşehir'de düzenli oynuyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ı düşündüren konu! Kiralıklar bekleneni veremedi

Bu sezon ligde 11 maça çıkan oyuncu, 1 gol atarken 3 asist katkısı verdi.

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