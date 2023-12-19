TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!
UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray'da eksik bölgeler için çalışmalar başladı. Ara transfer döneminde önceliğini orta saha hattına veren sarı kırmızılı kurmaylar Cihan Çanak'ı listesine aldı. İşte detaylar...
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Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'a bir şok haber de Sergio Oliveira'dan geldi.
Yıldız oyuncunun ciddi sakatlanmasıyla birlikte transferde rota orta sahaya çevrildi.
3 kulvarda mücadele edecek olan ve rotasyonlu kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Nokta atışı transferler yapmak için hummalı bir çalışma yürüten Galatasaray'ın, Standard Liege forması giyen Cihan Çanak'ı listesine aldığı öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun maçlarını izleyen Sarı-Kırmızılı yetkililerin, sözleşme şartlarıyla ilgili araştırmalar yaptığı belirtildi.
10 numara dışında sağ ve sol kanatta da oynayabilen Çanak'ın kulübüyle kontratı 2026'da bitecek.
Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan Çanak, bu sezon 16 karşılaşmada şans buldu ve 2 asist üretti.
Genç yıldız 10 numara ve kanatlarda görev yapabiliyor.
S.Liege'de parlayan bir isim olan Cihan Çanak, Belçika ekibinde toplam 60 maça çıkarken 1 gol, 6 asiste imza attı.
Belçika'nın altyaş kategorilerinde oynasa da Türkiye U21 Takımı'nı seçen Çanak, Süper Ligi de yakından takip ediyor.
CİHAN ÇANAK KİMDİR?
Standart Liege takımında forma giyen Cihan Canak, 24 Ocak 2005 tarihinde dünyaya gelmiştir.
175 cm boyunda ve kilo olan Cihan Canak, Sol ayağını kullanmaktadır.
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