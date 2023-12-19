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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşen Galatasaray'da eksik bölgeler için çalışmalar başladı. Ara transfer döneminde önceliğini orta saha hattına veren sarı kırmızılı kurmaylar Cihan Çanak'ı listesine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile eşleşti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

Sarı kırmızılılar son 32 turu maçı öncesi eksik bölgelerini doldurmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

Okan Buruk, transferde önceliğini sol bek ve orta saha bölgesine verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

Ndombele ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'a bir şok haber de Sergio Oliveira'dan geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

Yıldız oyuncunun ciddi sakatlanmasıyla birlikte transferde rota orta sahaya çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

3 kulvarda mücadele edecek olan ve rotasyonlu kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

Nokta atışı transferler yapmak için hummalı bir çalışma yürüten Galatasaray'ın, Standard Liege forması giyen Cihan Çanak'ı listesine aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

Takvim'de yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun maçlarını izleyen Sarı-Kırmızılı yetkililerin, sözleşme şartlarıyla ilgili araştırmalar yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

10 numara dışında sağ ve sol kanatta da oynayabilen Çanak'ın kulübüyle kontratı 2026'da bitecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

Sol ayağını etkin bir şekilde kullanan Çanak, bu sezon 16 karşılaşmada şans buldu ve 2 asist üretti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

Genç yıldız 10 numara ve kanatlarda görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

S.Liege'de parlayan bir isim olan Cihan Çanak, Belçika ekibinde toplam 60 maça çıkarken 1 gol, 6 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

Belçika'nın altyaş kategorilerinde oynasa da Türkiye U21 Takımı'nı seçen Çanak, Süper Ligi de yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

CİHAN ÇANAK KİMDİR?

Standart Liege takımında forma giyen Cihan Canak, 24 Ocak 2005 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Cihan Çanak sürprizi!

175 cm boyunda ve kilo olan Cihan Canak, Sol ayağını kullanmaktadır.

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