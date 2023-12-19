Haberler Galatasaray SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer...

SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer...

Galatasaray'da gözler Vavacars Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera bu maçta cezası nedeniyle görev yapamayacak. İspanyol basınında yer alan haberde ise Uruguaylı kalecinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. GS SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:52
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MEHMET CEM ÇAKIR
SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da mutlak hedef 3 puan.

SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer...

Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmada sarı-kart cezalısı Muslera forma giyemeyecek.

SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer...

Uruguaylı file bekçisinin yerine Günay Güvenç görev yapacak.

SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer...

Tecrübeli kaleciyle ilgili İspanyol basınında yer alan fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre flaş bir detay ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer...

Muslera'nın ilk takımı olan Nacional cephesinden başkan Alejandro Balbi'den dikkat çeken Muslera sözleri geldi.

SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer...

BALBI: MUSLERA İLE KONUŞUYORUZ

"Fernando ile uzun zamandır konuşuyorum. Onunla olan ilişkim göreve geldiğim günden bu yana sürüyor."

SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer...

"Muslera'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Muslera Galatasaray ile özdeşleşmiş bir oyuncu." ifadelerinde bulundu.

SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer...

Muslera Galatasaray formasıyla bu zamana kadar 483 karşılaşmada görev aldı.

SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer...

Uruguaylı file bekçisinin güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

SON DAKİKA
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