SON DAKİKA: Galatasaray'da Muslera gelişmesi! Transfer...
Galatasaray'da gözler Vavacars Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera bu maçta cezası nedeniyle görev yapamayacak. İspanyol basınında yer alan haberde ise Uruguaylı kalecinin geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. GS SPOR HABERLERİ | DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)
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Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşmada sarı-kart cezalısı Muslera forma giyemeyecek.
Uruguaylı file bekçisinin yerine Günay Güvenç görev yapacak.
Tecrübeli kaleciyle ilgili İspanyol basınında yer alan fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre flaş bir detay ortaya çıktı.
Muslera'nın ilk takımı olan Nacional cephesinden başkan Alejandro Balbi'den dikkat çeken Muslera sözleri geldi.
BALBI: MUSLERA İLE KONUŞUYORUZ
"Fernando ile uzun zamandır konuşuyorum. Onunla olan ilişkim göreve geldiğim günden bu yana sürüyor."
"Muslera'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Muslera Galatasaray ile özdeşleşmiş bir oyuncu." ifadelerinde bulundu.
Muslera Galatasaray formasıyla bu zamana kadar 483 karşılaşmada görev aldı.
Uruguaylı file bekçisinin güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro.
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