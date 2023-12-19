Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan 2 isme veto! Transferi...

Okan Buruk'tan 2 isme veto! Transferi...

Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Avrupa devlerinin kıskacında... Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performansla transfer listelerinin süsleyen iki isme Okan Buruk'tan veto kararı çıktı. Tecrübeli teknik adam oyuncularına, "Kupa almadan ayrılmak yok" dediği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:50
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Okan Buruk'tan 2 isme veto! Transferi...

Buruk, "Büyük hedeflerimiz var. Ligde ve Avrupa'da size ihtiyacım olacak.

Okan Buruk'tan 2 isme veto! Transferi...

Sezon sonunu bekleyin" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan 2 isme veto! Transferi...

EN AZ 30 MİLYON EURO

İki oyuncuyla yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Okan Buruk'tan 2 isme veto! Transferi...

Sezon başında birçok takımla adı anılan Boey, istenilen teklif gelmeyince takımda kalmıştı.

Okan Buruk'tan 2 isme veto! Transferi...

Bu sezon eleştirilen Kerem'in peşinde ise Lazio ve ve Napoli gibi kulüpler bulunuyor.

Okan Buruk'tan 2 isme veto! Transferi...

Sarı-kırmızılılar iki oyuncudan en az 30-35 milyon euro bekliyor.

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