Okan Buruk'tan 2 isme veto! Transferi...

Devre arası transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu.
Devre arası transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da Okan Buruk'un planı belli oldu.
Tecrübeli hoca, hedefi UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olarak belirledi.
Okan Buruk, talipleri olan Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey ile özel bir görüşme yaptı.
Sezon sonunu bekleyin" ifadelerini kullandı.
EN AZ 30 MİLYON EURO
İki oyuncuyla yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
Sezon başında birçok takımla adı anılan Boey, istenilen teklif gelmeyince takımda kalmıştı.
Sarı-kırmızılılar iki oyuncudan en az 30-35 milyon euro bekliyor.
Ayrıca Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede takıma yeni takviyelerin garantisini aldı.