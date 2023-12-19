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Galatasaraylı yıldız ameliyat oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Portekizli futbolcu Sergio Oliviera, ülkesinde ameliyat olduğunu açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 12:59 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 13:16
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Galatasaraylı yıldız ameliyat oldu! Fenerbahçe derbisinde...

Göğüs kasında kopma meydana gelen Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira ameliyat edildi.

Oliveira, sosyal medya hesabından ameliyatın ardından yaptığı paylaşımda, "Ameliyat tamam. Galatasaray'a ve Yener İnce'ye açık fikirli oldukları, Portekiz'de iyileşme kararıma güvendikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Sergio Oliveira'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması yaptığı sırada göğüs kasında kopuk oluştuğunu belirtmişti.

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