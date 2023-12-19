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GALATASARAY HABERLERİ: Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."

Galatasaray'da gözler Vavacars Fatih Karagümrük ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı-kırmızılılarda daha sonra ise Fenerbahçe derbisine çıkacak. Camia bu iki maçtan 6 puanı hedefliyor. Galatasaray'da bir diğer gelişme ise Afrika Kupası'na katılacak isimlere çevrildi. Bu noktada sarı-kırmızılıların yıldız ismi Zaha için çarpıcı bir eleştiri geldi. İşte son detaylar... DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 10:01
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MEHMET CEM ÇAKIR
GALATASARAY HABERLERİ: Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."

Galatasaray'ın sezon başında Crystal Palace'dan kadrosuna kattığı Zaha ülkesinde olay oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."

Fildişi Sahili oyuncu bu sezon Galatasaray'da sergilediği performansla vasatı aşamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."

31 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."

Zaha bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asist üretti.

GALATASARAY HABERLERİ: Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."

Yıldız futbolcunun özellikle bazı maçlardaki etkisizliği ise dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ: Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."

Zaha, 13 Ocak'ta başlayacak 2024 Afrika Kupası için bir süre Galatasaray'dan ayrı kalacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."

Fildişi Sahili, A Grubunda Ekvator Ginesi, Gine ve Nijerya ile aynı grupta yer alacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."

Zaha'nın aday kadroya çağrılması ise bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."

Fildişi Sahili U23 takım teknik direktörü Guy Demel, Zaha için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."

Afrika basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde Demel, Zaha için şu ifadeleri kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."

"BUNU HAK ETMİYOR"

"Zaha milli takımda tutarlı olmadı. Jean-Louis Gasset'in yerinde olsaydım bunu kabul etmezdim."

GALATASARAY HABERLERİ: Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."

"Zaha milli takımda olmayı hak etmedi." ifadelerinde bulundu.

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