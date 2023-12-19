GALATASARAY HABERLERİ: Zaha gündem oldu! "Burada olmayı hak etmedi..."
Galatasaray'da gözler Vavacars Fatih Karagümrük ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı-kırmızılılarda daha sonra ise Fenerbahçe derbisine çıkacak. Camia bu iki maçtan 6 puanı hedefliyor. Galatasaray'da bir diğer gelişme ise Afrika Kupası'na katılacak isimlere çevrildi. Bu noktada sarı-kırmızılıların yıldız ismi Zaha için çarpıcı bir eleştiri geldi. İşte son detaylar... DIŞ BASIN (Mehmet Cem Çakır)
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Fildişi Sahili oyuncu bu sezon Galatasaray'da sergilediği performansla vasatı aşamadı.
31 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıktı.
Zaha bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asist üretti.
Yıldız futbolcunun özellikle bazı maçlardaki etkisizliği ise dikkat çekti.
Zaha, 13 Ocak'ta başlayacak 2024 Afrika Kupası için bir süre Galatasaray'dan ayrı kalacak.
Fildişi Sahili, A Grubunda Ekvator Ginesi, Gine ve Nijerya ile aynı grupta yer alacak.
Zaha'nın aday kadroya çağrılması ise bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.
Fildişi Sahili U23 takım teknik direktörü Guy Demel, Zaha için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Afrika basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde Demel, Zaha için şu ifadeleri kullandı.
"BUNU HAK ETMİYOR"
"Zaha milli takımda tutarlı olmadı. Jean-Louis Gasset'in yerinde olsaydım bunu kabul etmezdim."
"Zaha milli takımda olmayı hak etmedi." ifadelerinde bulundu.
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