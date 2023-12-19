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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda sakat oyuncuların çokluğu sonrası teknik direktör Okan Buruk'un rotasyona gitmesi bekleniyor. İşte Galatasaray'ın Karagümrük maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:43
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Ligin geride kalan bölümde 13 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 40 puan topladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Fatih Karagümrük ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 6'sını kaybetti. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 13. sırada bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

G.SARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 oyuncu, ceza ve sakatlık nedeniyle Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı olan kaleci Fernando Muslera, maçta görev yapamayacak. Antrenmanda göğüs kasında kopma oluşan Sergio Oliveira da müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

İKİ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Sacha Boey ve Davinson Sanchez, karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, müsabakada kart görmesi durumunda 18. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

EVİNDE PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda. Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Ligde çıktığı 15 maçta 31 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 8'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takım oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

KARAGÜMRÜK DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasman maçlarında kötü bir performans sergiliyor. Kırmızı-siyahlı takım, ligde konuk olarak çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan Fatih Karagümrük, sonraki 6 dış saha maçında 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

LİGDE 19. RANDEVU

İki takım, ligde daha önce 18 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

G.SARAY'IN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, üçünde berabere kaldı. Galatasaray bu maçlarda 15 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı. Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

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