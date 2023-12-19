GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i

LİGDE 19. RANDEVU İki takım, ligde daha önce 18 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Beş mücadele ise beraberlikle sona erdi. Rekabette Galatasaray 35 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 16 golle karşılık verdi.

G.SARAY'IN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, üçünde berabere kaldı. Galatasaray bu maçlarda 15 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.