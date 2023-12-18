TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde yer alan Salih Özcan'da mutlu son yakın. Alman basını, milli futbolcunun transferi için tek şartın kaldığını duyurdu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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Aslan, Devler Ligi'nde Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'a karşı mücadele etti.
Galatasray A Grubu'nu 3. olarak tamamladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Kopenhag deplasmanına ya tamam ya devam parolasıyla çıkmıştı.
Bu mücadeleye Cimbom 1-0 kaybederek Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundan devam edecek.
Galatasaray, burada da hedeflerini yüksek tuttu.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, "Avrupa Ligi gruplardan gelecek takımlar olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyun, bizi son 16 turuna kalma ve daha yukarılara gitme konusunda heyecanlandırmıştı ama hedefimiz, Avrupa Ligi'nde yıllar önce olduğu gibi tekrar finale gidebilmek hedefimiz." diyerek yolun sonunda kupaya uzanmak istediğini belirtti.
Bunun için Cimbom, transfer çalışmalarını sıkı bir şekilde yürütüyor.
Galatasaray, orta saha mevkisinin zayıf olduğunu düşünerek buraya mutlaka bir takviye yapmak istiyor. İşte detaylar...
Alman basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun derlediği habere göre sarı-kırmızılı ekip, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'la anlaşmak üzere.
Derwesten.de sitesinde belirtilen bilgilere göre, Galatasaray ile milli oyuncu görüşme halinde.
Aynı zamanda edinilen birgilerde, transferde sadece Alman kulübünün onayının gerektiği söyleniyor.
DORTMUND SALİH'İ BIRAKACAK MI?
Kasım ayında Borussia Dortmund'un Hoffenheim'a karşı oynanan mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Edin Terzic, Salih Özcan'a ihtiyaçlarının olduklarını belirtti.
Salih'in güncel piyasa değeri 13 milyon euro.
Yıldız oyuncu bu sezon 16 maça çıkarken henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
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