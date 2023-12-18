Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir gündeminde yer alan Salih Özcan'da mutlu son yakın. Alman basını, milli futbolcunun transferi için tek şartın kaldığını duyurdu. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 16:05
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Galatasaray sezona hedeflerini yüksek tutarak başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde ez az çeyrek final görmek istiyordu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Ama Cimbom için işler iyi gitmedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Aslan, Devler Ligi'nde Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'a karşı mücadele etti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Galatasray A Grubu'nu 3. olarak tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Sarı-kırmızılı ekip, Kopenhag deplasmanına ya tamam ya devam parolasıyla çıkmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Bu mücadeleye Cimbom 1-0 kaybederek Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundan devam edecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Galatasaray, burada da hedeflerini yüksek tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, "Avrupa Ligi gruplardan gelecek takımlar olacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyun, bizi son 16 turuna kalma ve daha yukarılara gitme konusunda heyecanlandırmıştı ama hedefimiz, Avrupa Ligi'nde yıllar önce olduğu gibi tekrar finale gidebilmek hedefimiz." diyerek yolun sonunda kupaya uzanmak istediğini belirtti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Bunun için Cimbom, transfer çalışmalarını sıkı bir şekilde yürütüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Galatasaray, orta saha mevkisinin zayıf olduğunu düşünerek buraya mutlaka bir takviye yapmak istiyor. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Alman basınında yer alan ve aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun derlediği habere göre sarı-kırmızılı ekip, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan'la anlaşmak üzere.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Derwesten.de sitesinde belirtilen bilgilere göre, Galatasaray ile milli oyuncu görüşme halinde.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

Aynı zamanda edinilen birgilerde, transferde sadece Alman kulübünün onayının gerektiği söyleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray Salih Özcan'da mutlu sona yakın! Tek şart kaldı

DORTMUND SALİH'İ BIRAKACAK MI?
Kasım ayında Borussia Dortmund'un Hoffenheim'a karşı oynanan mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Edin Terzic, Salih Özcan'a ihtiyaçlarının olduklarını belirtti.

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