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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

Son dakika spor haberi: İspanyol sol bek Angelino'yu gözden çıkaran Galatasaray'da sol bek mevkisine takviye planlanıyor. Ocak ayında bu bölgeye öncelik verecek olan sarı-kırmızılılar, temaslarına başladı. Fransa Ligue 1 ekibi Brest'te forma giyen Bradley Locko'yu gündemine alan Cimbom, genç yıldız için resmi teklifini yaptı. İşte o teklif ve flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

Galatasaray'da ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

Geçtiğimiz günlerde Başkan Dursun Özbek'in "Sol bek transferi yapacağız" açıklamasından sonra bu bölgeye girişimler hızlandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

Angelino'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılarda öncelik sol bek mevkisine verildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

İspanyol sol bekin satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Aslan, aradığı ismi buldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

Bu bölgeye nokta atışı bir takviye yapmak isteyen Cimbom, rotayı Fransa'ya kırdı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

LOCKO İÇİN RESMİ TEKLİF!
Takvim'in haberine göre; Yönetim, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest'te forma giyen Bradley Locko için resmi teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki sol bek için satın alma opsiyonuyla birlikte Fransız ekibine 3,5 milyon Euro'luk bir rakam önerdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

Aslan'ın limitleri aşmamak için zorunlu opsiyon teklifi yaptığı da gelen haberler arasında yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

15 MAÇTA 1 ASİSTE İMZA ATTI
Fransız ekibinin Galatasaray'ın yaptığı teklife henüz bir cevap vermediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

Angelino'yu opsiyon sorunu nedeniyle bir daha oynatamayacak olan sarı-kırmızılı takımın Kazımcan'ın yetersiz performansı nedeniyle de Locko ismine yöneldiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

Brest formasıyla bu sezon ligde 15 maça çıkan genç futbolcunun 1 asisti bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

Güncel verilere göre; 5 milyon Euro değer biçilen Locko'nun takımı ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

MAÇ KAÇIRMADI
Galatasaray'ın gündemindeki Locko bu sezonki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

Tüm maçlarda oynayan yıldız isim 1350 dakika sahada kalıp 1 asist üretti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı

Başarılı sol bek geçtiğimiz ay Fransa Genç Milli Takımı'na da ilk kez çağrılmıştı.

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