TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın yeni sol beki Fransa'dan! Resmi teklif yapıldı
Son dakika spor haberi: İspanyol sol bek Angelino'yu gözden çıkaran Galatasaray'da sol bek mevkisine takviye planlanıyor. Ocak ayında bu bölgeye öncelik verecek olan sarı-kırmızılılar, temaslarına başladı. Fransa Ligue 1 ekibi Brest'te forma giyen Bradley Locko'yu gündemine alan Cimbom, genç yıldız için resmi teklifini yaptı. İşte o teklif ve flaş gelişmelerin detayları...
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Geçtiğimiz günlerde Başkan Dursun Özbek'in "Sol bek transferi yapacağız" açıklamasından sonra bu bölgeye girişimler hızlandı.
Angelino'yu gözden çıkaran sarı-kırmızılılarda öncelik sol bek mevkisine verildi.
İspanyol sol bekin satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Aslan, aradığı ismi buldu.
LOCKO İÇİN RESMİ TEKLİF!
Takvim'in haberine göre; Yönetim, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Brest'te forma giyen Bradley Locko için resmi teklif yaptı.
Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki sol bek için satın alma opsiyonuyla birlikte Fransız ekibine 3,5 milyon Euro'luk bir rakam önerdiği belirtildi.
Aslan'ın limitleri aşmamak için zorunlu opsiyon teklifi yaptığı da gelen haberler arasında yer aldı.
15 MAÇTA 1 ASİSTE İMZA ATTI
Fransız ekibinin Galatasaray'ın yaptığı teklife henüz bir cevap vermediği belirtildi.
Angelino'yu opsiyon sorunu nedeniyle bir daha oynatamayacak olan sarı-kırmızılı takımın Kazımcan'ın yetersiz performansı nedeniyle de Locko ismine yöneldiği ifade ediliyor.
Brest formasıyla bu sezon ligde 15 maça çıkan genç futbolcunun 1 asisti bulunuyor.
Güncel verilere göre; 5 milyon Euro değer biçilen Locko'nun takımı ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
MAÇ KAÇIRMADI
Galatasaray'ın gündemindeki Locko bu sezonki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor.
Tüm maçlarda oynayan yıldız isim 1350 dakika sahada kalıp 1 asist üretti.
Başarılı sol bek geçtiğimiz ay Fransa Genç Milli Takımı'na da ilk kez çağrılmıştı.
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