İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, buna rağmen sol bekte büyük sorun yaşadı. Angelino ve Kazımcan'dan istediği verimi alamayan Cimbom, devre arasında takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızıların listesinde yer alan Leonardo Spinazzola ile ilgili transferin seyrini etkileyecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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Bu soruna çözüm arayan deneyimli teknik adam, geçici çözüm olarak hucüm oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı sol bekte görevlendirdi.
Sorunu kökten çözmek isteyen sarı-kırmızılılar, devre arasında sol beke takviye yapmayı hedefliyor.
Galatasaray, listedeki isimler için çalışmalarını sürdürüyor.
Listede birçok oyuncu yer alırken, sol bek adaylarından birisi de İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Leonardo Spinazzola.
İtalyan yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınından Spinazzola için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Haberde 30 yaşındaki futbolcunun devre arasındaki transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Spinazzola'nın Roma ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Galatasaray'ın bu transferde elini güçlendiriyor.
30 yaşındaki sol bek bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Leonardo Spinazzola'nın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.
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