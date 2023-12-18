Haberler Galatasaray İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...

İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan Galatasaray, buna rağmen sol bekte büyük sorun yaşadı. Angelino ve Kazımcan'dan istediği verimi alamayan Cimbom, devre arasında takviye yapmayı hedefliyor. Sarı-kırmızıların listesinde yer alan Leonardo Spinazzola ile ilgili transferin seyrini etkileyecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 12:09
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İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...

Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden ve Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veriyor.

İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...

Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna kat Cimbom, başarılı geçen döneme rağmen özellikle sol bekte büyük sorun yaşıyor.

İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...

Teknik direktör Okan Buruk, Angelino ve Kazımcan'dan istediği verimi alamadı.

İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...

Bu soruna çözüm arayan deneyimli teknik adam, geçici çözüm olarak hucüm oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı sol bekte görevlendirdi.

İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...

Sorunu kökten çözmek isteyen sarı-kırmızılılar, devre arasında sol beke takviye yapmayı hedefliyor.

İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...

Galatasaray, listedeki isimler için çalışmalarını sürdürüyor.

İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...

Listede birçok oyuncu yer alırken, sol bek adaylarından birisi de İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Leonardo Spinazzola.

İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...

İtalyan yıldız ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...

İtalyan basınından Spinazzola için yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...

Haberde 30 yaşındaki futbolcunun devre arasındaki transfer döneminde takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği belirtildi.

İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Spinazzola'nın Roma ile olan sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Galatasaray'ın bu transferde elini güçlendiriyor.

İtalya'dan flaş Spinazzola iddiası! Galatasaray'a transferi...

30 yaşındaki sol bek bu sezon çıktığı 14 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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