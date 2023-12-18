GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nara, tecrübeli golcünün sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Galatasaray, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı ve kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Arjantinli forvetin bonservisini aldı.
Sarı-kırmızılılar, Icardi transferi için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Aslan, 30 yaşındaki santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezona da bomba gibi bir giriş yapan Icardi'nin, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası performansı düşüşe geçti.
İğne yardımıyla sahaya çıkan ve uzun süre sadece taktik antrenmanlarda yer alan yıldız futbolcu, son 10 maçta sadece 3 gol kaydedebildi.
Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Nara, Icardi'nin sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
"MAURO'YU GALATASARAY'A GİTMESİ İÇİN İKNA ETTİM"
İtalya'da yayın yapan Rai1 kanalında Mara Venier'e konuk olan Wanda Nara, "İtalya'da kendimi yabancı gibi hissetmiyorum. Milano'ya alışmıştım ama Roma'da da kendimi çok iyi hissediyorum.
İstanbul'u biliyordum çünkü önceden çocuklarla tatile gitmiştim. Burada Francesca'ya bir Galatasaray forması aldım ve birkaç yıl sonra Mauro, Galatasaray'a transfer oldu. İstanbul çok güzel bir şehir. Mauro'yu İstanbul'a taşınmaya ikna ettim." dedi.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı.
Arjantinli yıldız, 17 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
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