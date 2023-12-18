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GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Nara, tecrübeli golcünün sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 12:42
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da şampiyonluğun en iddialı takımlarından olan Galatasaray, yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle gündem olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

Sarı-kırmızılılar, çok sayıda dünya yıldızını kadrosuna katarak büyük ses getirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

Cimbom'un en çok konuşulan transferiyse Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

Galatasaray, geçtiğimiz sezon PSG'den kiraladığı ve kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan Arjantinli forvetin bonservisini aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

Sarı-kırmızılılar, Icardi transferi için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

Aslan, 30 yaşındaki santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

Yeni sezona da bomba gibi bir giriş yapan Icardi'nin, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası performansı düşüşe geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

İğne yardımıyla sahaya çıkan ve uzun süre sadece taktik antrenmanlarda yer alan yıldız futbolcu, son 10 maçta sadece 3 gol kaydedebildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

Nara, Icardi'nin sarı-kırmızılı takıma transferine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

"MAURO'YU GALATASARAY'A GİTMESİ İÇİN İKNA ETTİM"

İtalya'da yayın yapan Rai1 kanalında Mara Venier'e konuk olan Wanda Nara, "İtalya'da kendimi yabancı gibi hissetmiyorum. Milano'ya alışmıştım ama Roma'da da kendimi çok iyi hissediyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

İstanbul'u biliyordum çünkü önceden çocuklarla tatile gitmiştim. Burada Francesca'ya bir Galatasaray forması aldım ve birkaç yıl sonra Mauro, Galatasaray'a transfer oldu. İstanbul çok güzel bir şehir. Mauro'yu İstanbul'a taşınmaya ikna ettim." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

Arjantinli yıldız, 17 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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