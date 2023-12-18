GALATASARAY HABERLERİ - Wanda Nara'dan transfer itirafı! Icardi...

stanbul'u biliyordum çünkü önceden çocuklarla tatile gitmiştim. Burada Francesca'ya bir Galatasaray forması aldım ve birkaç yıl sonra Mauro, Galatasaray'a transfer oldu. İstanbul çok güzel bir şehir. Mauro'yu İstanbul'a taşınmaya ikna ettim."