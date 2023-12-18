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Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda? Derbi kaçıncı hafta? | FB GS maçı

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin anahtarı olabilecek olan derbide karşı karşıya gelecek. 18. haftada oynanacak müsabaka için futbolseverler şimdiden derbi heyecanına kapıldı ve maçın tarihini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi kaçıncı hafta?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 17:31
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Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda? Derbi kaçıncı hafta? | FB GS maçı

Fenerbahçe - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trenyol Süper Lig'de hem Fenerbahçe hem Galatasaray zirve yarışı veriyor. 12. haftaya kadar iki ekip de 1 mağlubiyet, 1 beraberlik dışında puan kaybı yaşamadı ve 31 puanı zirvede bölüşüyor. Rekabet bu sezon üst düzeyde olunca taraftarlar sık sık Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili bilgileri araştırıyor. Özellikle maçın yayın tarihi, saati, ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman? Derbi kaçıncı hafta?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? DERBİ KAÇINCI HAFTA?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı 24 Aralık Pazar günü 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maçın hakem heyeti, muhtemel 11'ler ve diğer detaylar belli olunca haherimizde yer alacak.

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