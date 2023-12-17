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Ortada kriz!

Sarı-kırmızılı takım, Oliveira dışında şans bulan 8. numaralardan skor katkısı alamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Ortada kriz!

Galatasaray'ın orta sahasındaki değişim olumlu sonuç vermedi. Berkan Kutlu'yu kiralık gönderen, Midtsjö'yü Pendikspor'a satan yönetim, Kerem Demirbay ve Ndombele takviyelerini gerçekleştirdi. Lig ve Avrupa'daki maratonda Kerem Demirbay 8 kez, Ndombele 3 defa ilk 11'de sahaya çıktı. Orta sahada defansif yükü üstlenen Torreira'yı tamamlayan iki oyuncu, bu 11 maçta özellikle hücumda beklentileri karşılayamadı ve tabelaya gol ya da asist yazılamadı. 8 numarada sıkıntı yaşayan Okan Buruk, geçici çözümü stoperi Kaan Ayhan'ı 6 maçta orta sahaya çekmekte buldu. Geçen sezon 11'in bankosu olan Sergio Oliveira ise yedeğe çekildi ancak Portekizli yıldız süresi azalmasına rağmen 2 gol, 2 asistlik istatistiğe sahip... Devre arasında 8 numara mevkiine takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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