Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Yönetimin içinde olmalı"
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'daki son durumu yorumlayan Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, başkan Dursun Özbek ve Erden Timur'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)
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Dursun Özbek, ikinci gelişinde Galatasaray Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluk yaşadı. Yine Icardi, Torreira, Oliveira, Mertens, Abdülkerim, Rashica, Mata, Zaniolo, Dubois, Kaan Ayhan, Midtsjö gibi önemli transferler yapıldı.
Uzun yıllar sonra Galatasaray, Fenerbahçe'yi hem Kadıköy'de hem de Rams Park'ta iki maçta da 3-0 yendi. Dursun Özbek, başkanlık döneminde Galatasaray için taşın altına elini değil resmen gövdesini koydu. Yüksek kasa kolaylıkları sağladı ve sağlamaya devam ediyor.
Dursun Başkan, 1 Ocak'tan itibaren Kemerburgaz'ın inşaatını bitirmek adına vites artıracak. Ardından Florya Tesisleri'ni nakde çevirerek Bankalar Birliği ile olan anlaşmayı bitirecek ve oluşacak fonla G.Saray'ın artık borçsuz bir şekilde yönetilmesini sağlayacak. Ayrıca Mecidiyeköy'deki Leo Residence'ın da tamamen bittiğini öğrendim.
Kongrelerde son dönemde rastlamadığımız 'oy birliği'yle ibra edilme anlayışını Dursun Özbek'te gördük. Çünkü Dursun başkan, göreve soyunurken sevgi iklimini ön plana çıkarmıştı ve başarılı oldu. Galatasaray camiasının sevgi iklimi doğrultusunda Dursun Özbek'e de sevgi göstermesi ve desteklemesi gerekiyor.
Bu işlerin bitmesi ve Galatasaray'ın tamamen düzlüğe çıkması için Dursun Özbek'in 2 yıl daha göreve devam etmesi şart. Yönetimde değişiklikler olabilir, güçlü isimler katılabilir. Bir toplantıda Dursun Başkan, kendisinden sonra başkanlık için Erden Timur'u işaret etmişti.
Timur, taraftarlarca çok seviliyor, çok çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor. O da tıpkı Özbek gibi Galatasaray için gövdesini taşın altına koyuyor. Ancak Erden Timur yeni dönemde mutfak kültüründe yoğurulması amacıyla bu kez dışarıdan G.Saray'a Sportif A.Ş. başkan vekili olarak hizmet etmemeli, yönetimin içinde mutlaka olmalıdır.
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