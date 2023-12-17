Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Yönetimin içinde olmalı"

Uzun yıllar sonra Galatasaray, Fenerbahçe'yi hem Kadıköy'de hem de Rams Park'ta iki maçta da 3-0 yendi. Dursun Özbek, başkanlık döneminde Galatasaray için taşın altına elini değil resmen gövdesini koydu. Yüksek kasa kolaylıkları sağladı ve sağlamaya devam ediyor.