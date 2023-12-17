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Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Yönetimin içinde olmalı"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'daki son durumu yorumlayan Fotomaç Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, başkan Dursun Özbek ve Erden Timur'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 07:16
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Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Yönetimin içinde olmalı"

LEVENT TÜZEMEN - ÖZBEK GÖREVE DEVAM ETMELİ

Galatasaray'ın başkanlık kültüründe başkan olacak kişinin önce mutfakta çalışmasının ve işi öğrenmesinin çok önemli olduğunu bilirim. Örneğin; Alp Yalman döneminde yönetiminde Faruk Süren, Özhan Canaydın, Mehmet Cansun ve Adnan Polat vardı.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Yönetimin içinde olmalı"

Bu 4 isim mutfaktaki görevlerini bitirdikten sonra art arda Galatasaray Başkanı oldular. Bu anlayış Ünal Aysal ve Mustafa Cengiz döneminde sekteye uğradı ama yönetimlerinde mutfakta çalışmış ve işleyişi öğrenmiş yöneticilerin olması büyük avantajdı.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Yönetimin içinde olmalı"

Duygun Yarsuvat döneminde mutfakta görev yapan mevcut başkan Dursun Özbek, Yarsuvat'ın ardından göreve geldi. Son döneminde Belhanda, Feghouli, Ndiaye, Gomis, Rodrigues gibi oyunculardan kurduğu kadro, 2 yıl üst üste şampiyon oldu. Dursun başkanın o döneminde Kemerburgaz'ın adımları atıldı, Florya konusunda da TOKİ ile önemli anlaşmalar yapıldı.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Yönetimin içinde olmalı"

Dursun Özbek, ikinci gelişinde Galatasaray Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında şampiyonluk yaşadı. Yine Icardi, Torreira, Oliveira, Mertens, Abdülkerim, Rashica, Mata, Zaniolo, Dubois, Kaan Ayhan, Midtsjö gibi önemli transferler yapıldı.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Yönetimin içinde olmalı"

Uzun yıllar sonra Galatasaray, Fenerbahçe'yi hem Kadıköy'de hem de Rams Park'ta iki maçta da 3-0 yendi. Dursun Özbek, başkanlık döneminde Galatasaray için taşın altına elini değil resmen gövdesini koydu. Yüksek kasa kolaylıkları sağladı ve sağlamaya devam ediyor.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Yönetimin içinde olmalı"

Dursun Başkan, 1 Ocak'tan itibaren Kemerburgaz'ın inşaatını bitirmek adına vites artıracak. Ardından Florya Tesisleri'ni nakde çevirerek Bankalar Birliği ile olan anlaşmayı bitirecek ve oluşacak fonla G.Saray'ın artık borçsuz bir şekilde yönetilmesini sağlayacak. Ayrıca Mecidiyeköy'deki Leo Residence'ın da tamamen bittiğini öğrendim.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Yönetimin içinde olmalı"

Kongrelerde son dönemde rastlamadığımız 'oy birliği'yle ibra edilme anlayışını Dursun Özbek'te gördük. Çünkü Dursun başkan, göreve soyunurken sevgi iklimini ön plana çıkarmıştı ve başarılı oldu. Galatasaray camiasının sevgi iklimi doğrultusunda Dursun Özbek'e de sevgi göstermesi ve desteklemesi gerekiyor.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Yönetimin içinde olmalı"

Bu işlerin bitmesi ve Galatasaray'ın tamamen düzlüğe çıkması için Dursun Özbek'in 2 yıl daha göreve devam etmesi şart. Yönetimde değişiklikler olabilir, güçlü isimler katılabilir. Bir toplantıda Dursun Başkan, kendisinden sonra başkanlık için Erden Timur'u işaret etmişti.

Levent Tüzemen'den flaş sözler! "Yönetimin içinde olmalı"

Timur, taraftarlarca çok seviliyor, çok çalışıyor, gecesini gündüzüne katıyor. O da tıpkı Özbek gibi Galatasaray için gövdesini taşın altına koyuyor. Ancak Erden Timur yeni dönemde mutfak kültüründe yoğurulması amacıyla bu kez dışarıdan G.Saray'a Sportif A.Ş. başkan vekili olarak hizmet etmemeli, yönetimin içinde mutlaka olmalıdır.

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