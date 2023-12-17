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Kilo mu aldı?

Mauro İcardi’nin antrenmandaki fotoğrafı tartışma yarattı. Soğuk hava nedeni ile kat kat giyinince sosyal medyada 'İcardi kilo almış' mesajları patladı. Ancak Arjantinli yıldızın, diğer fotoğrafları incelendiğinde farklı açıdan farklı sonuçlar alındığı görülüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Kilo mu aldı?

Galatasaray'da Mauro İcardi fırtınası yerini kilo tartışmalarına bıraktı. Attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlayan Arjantinli yıldız, sakatlığına rağmen oynamaya devam etti. Süper Lig'de son oynanan Adana Demirspor maçında 1 gol, 1 asistlik skor üretmesine karşın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'la oynanan karşılaşmları es geçmesi eleştirileri de beraberinde getirdi.

Bütün bunlarla birlikte antrenmanda çekilmiş bir fotoğrafında kilolu görünmesi sosyal medyayı salladı. Rakip taraftarların da konuya müdahil olması tartışmaları alevlendirdi. Yazarımız Levent Tüzemen konuyla ilgili olarak, "Mauro İcardi'ye algı operasyonu yapıyorlar. Kim üstüne 2-3 kat giyse o şekilde gözükür. Kilo aldığı falan yok" sözleriyle iddiaların yersiz olduğunu dile getirdi.

AİLESİYLE ROMA'YA GİTTİ

İcardi dün özel uçakla İtalya'ya uçtu. Teknik direktör Okan Buruk'tan izin alan Arjantinli yıldız, İnstagram hesabından ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşırken "Roma'da Anneme Sürpriz Yolculuk" diye yazdı ve eşi Wanda Nara'yı etiketledi. Ziyaretten haberi olmayan Wanda Nara ise mesajın altına, "Neredeyse ölüyordum" diye yazdı ve kalp emojisi bıraktı.

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