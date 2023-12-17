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Heyecan kasırgası

Önce Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Ardından Fenerbahçe ile iki derbiye çıkacak. Süper Lig’de zirve yarışı tavan yapacak. Suudi Arabistan’daki karşılaşmada ise kazanan Süper Kupa’nın sahibi olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Heyecan kasırgası

Süper Lig'e verilen ardından Galatasaray'ı yine yoğun bir mesai bekliyor. Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın saha içinde Halil Umut Meler'e attığı yumruğun ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nu 16. Hafta maçlarını erteleme kararı almıştı. Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihi alınırken sarı-kırmızılı ekip, Karagümrük maçıyla lige yeniden 'merhaba' diyecek. 20 Aralık Çarşamba günü rakibini Rams Park'ta ağırlayacak olan Cimbom ardından da Fenerbahçe ile derbi karşılaşma oynayacak.

1 SEZONDA 2 KUPA

9 günlük maratonda önce Kadıköy'de ezeli rakibiyle kapışacak olan Galatasaray ardından da TFF Süper Kupa mücadelesine çıkacak. Final maçı, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda yapılacak. Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta rakiplerini yenmeyi başarırsa aynı puanda yer alan iki takım Ülker Stadı'nda zirve mücadelesi yapacak. Suudi Arabistan'da Süper Kupa'ya ulaşan taraf ise geçen sezonu iki kupayla taçlandırma fırsatı bulacak. Savaş ÇORLU

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