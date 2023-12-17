Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken sarı-kırmızılılarda o yıldız isim oynadığı futbolla büyük beğeni toplamıştı. Son olarak oyuncunun grup aşamasındaki istatistikleri gündeme oturdu. İşte detaylar...
Galatasaray geçen sezon Süper Lig'de yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme mücadeleleri oynadı.
Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerden başarılı bir şekilde geçerek adını gruplara yazdırmayı başardı.
Galatasaray A Grubu'nda Manchester United, Bayern Münih ve Kopenhag ile aynı grupta yer aldı.
Cimbom grup aşamasında çıktığı 6 karşılaşmadan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak grubunu 5 puanla 3. sırada tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Cimbom'un, Şampiyonlar Ligi'nden veda etmesine karşın o futbolcu turnuvada gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topladı.
TURNUVAYA DAMGA VURDU!
Sacha Boey, Süper Lig'den sonra Şampiyonlar Ligi'ne de damga vurdu.
A Grubu'nda oynanan 6 maçta da 90 dakika sahada kalan Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla top kazanan, en fazla hava topu alan, en fazla ikili mücadele kazanan ve birebirde en az geçilen bek oyuncusu olmayı başardı.
Futbolcu bu başarılı performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de vazgeçilmezi haline geldi.
GELECEĞİ MERAK KONUSU!
Sacha Boey oynadığı futbolla pek çok takımın ilgisini çekiyor.
Yıldız ismin adı Avrupa devleriyle anılırken transferde vereceği karar sarı-kırmızılı camia tarafından büyük merak konusu haline geldi.
23 yaşındaki Boey futbola Fransa'nın Rennes takımında başlamış ardından bir başka Fransız ekibi Dijon'a kiralanmıştı.
Dijon'dan Rennes'e geri dönen oyuncu 2021 yazında Galatasaray ile anlaştı ve o zamandan beri sarı-kırmızılı formayı terletiyor.