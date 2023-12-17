Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken sarı-kırmızılılarda o yıldız isim oynadığı futbolla büyük beğeni toplamıştı. Son olarak oyuncunun grup aşamasındaki istatistikleri gündeme oturdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 09:31
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Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

Galatasaray geçen sezon Süper Lig'de yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ön eleme mücadeleleri oynadı.

Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerden başarılı bir şekilde geçerek adını gruplara yazdırmayı başardı.

Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

Galatasaray A Grubu'nda Manchester United, Bayern Münih ve Kopenhag ile aynı grupta yer aldı.

Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

Cimbom grup aşamasında çıktığı 6 karşılaşmadan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak grubunu 5 puanla 3. sırada tamamladı.

Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

Cimbom'un, Şampiyonlar Ligi'nden veda etmesine karşın o futbolcu turnuvada gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni topladı.

Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

TURNUVAYA DAMGA VURDU!

Sacha Boey, Süper Lig'den sonra Şampiyonlar Ligi'ne de damga vurdu.

Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

A Grubu'nda oynanan 6 maçta da 90 dakika sahada kalan Fransız yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla top kazanan, en fazla hava topu alan, en fazla ikili mücadele kazanan ve birebirde en az geçilen bek oyuncusu olmayı başardı.

Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

Futbolcu bu başarılı performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de vazgeçilmezi haline geldi.

Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

GELECEĞİ MERAK KONUSU!

Sacha Boey oynadığı futbolla pek çok takımın ilgisini çekiyor.

Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

Yıldız ismin adı Avrupa devleriyle anılırken transferde vereceği karar sarı-kırmızılı camia tarafından büyük merak konusu haline geldi.

Galatasaray'ın yıldızından Şampiyonlar Ligi'nde dev başarı! İstatistikleri altüst etti

23 yaşındaki Boey futbola Fransa'nın Rennes takımında başlamış ardından bir başka Fransız ekibi Dijon'a kiralanmıştı.

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