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Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan ve bu sezona da bomba gibi bir giriş yapan Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından çıktığı maçlarda düşüş yaşadı. Sarı-kırmızılılardan Arjantinli yıldızın eski formuna yeniden kavuşabilmesi için flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 09:41
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Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını 23. kez götüren Galatasaray, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Sarı-kırmızılılar çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayarak dünya çapında ses getirdi.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Yarıştığı kulvarlarda mücadelesini sonuna kadar sürdürmek isteyen Cimbom; Zaha, Ziyech, Tete, Angelino ve Bakambu gibi yıldızları renklerine bağladı.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferi ise Mauro Icardi oldu.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Arjantinli golcü, attığı gollerle kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri oldu.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarın sevgilisi olan tecrübeli golcünün bonservisini aldı.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Aslan, 30 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Galatasaray Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro ödedi.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Geçen sezon sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Icardi, bu sezona da hızlı bir giriş yaptı.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Ancak Arjantinli yıldız, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde topuğuna aldığı darbe sonrası sakatlık geçirdi.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Mauro Icardi, o maçın ardından sahaya çıktığı tüm karşılaşmalarda iğneyle oynarken yaşadığı sakatlık sonrası skor üretme anlamında sorun yaşadı.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Icardi, 21 Ekim'den bu yana ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta yalnızca 3 kez fileleri havalandırırken 2'sini penaltıdan kaydetti.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Galatasaray'da teknik heyet ve sağlık ekibi, Icardi'nin eski formuna kavuşması için yoğun çaba gösteriyor.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

ÖZEL KRAMPON ÜRETİLDİ

Hürriyet'in haberine göre; zaman zaman ağrıları devam eden Arjantinli oyuncu için özel krampon üretildiği öğrenildi.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Icardi'nin kısa zaman içinde tamamen iyileşmesi hedefleniyor.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Arjantinli santrfor, 17 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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