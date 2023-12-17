Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Yeniden form tutabilmesi için...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan ve bu sezona da bomba gibi bir giriş yapan Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın ardından çıktığı maçlarda düşüş yaşadı. Sarı-kırmızılılardan Arjantinli yıldızın eski formuna yeniden kavuşabilmesi için flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'ın en çok konuşulan transferi ise Mauro Icardi oldu.
Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Arjantinli golcü, attığı gollerle kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri oldu.
Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarın sevgilisi olan tecrübeli golcünün bonservisini aldı.
Aslan, 30 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 10 milyon Euro ödedi.
Geçen sezon sergilediği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Icardi, bu sezona da hızlı bir giriş yaptı.
Ancak Arjantinli yıldız, Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde topuğuna aldığı darbe sonrası sakatlık geçirdi.
Mauro Icardi, o maçın ardından sahaya çıktığı tüm karşılaşmalarda iğneyle oynarken yaşadığı sakatlık sonrası skor üretme anlamında sorun yaşadı.
Icardi, 21 Ekim'den bu yana ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta yalnızca 3 kez fileleri havalandırırken 2'sini penaltıdan kaydetti.
Galatasaray'da teknik heyet ve sağlık ekibi, Icardi'nin eski formuna kavuşması için yoğun çaba gösteriyor.
ÖZEL KRAMPON ÜRETİLDİ
Hürriyet'in haberine göre; zaman zaman ağrıları devam eden Arjantinli oyuncu için özel krampon üretildiği öğrenildi.
Icardi'nin kısa zaman içinde tamamen iyileşmesi hedefleniyor.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı.
Arjantinli santrfor, 17 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
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