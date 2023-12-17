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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan talip çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray'ın önemli oyuncularından olan Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 07:47 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 08:25
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan talip çıktı!

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, ocak ayı transfer döneminin yaklaşmasıyla çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan talip çıktı!

Sarı-kırmızılılarda birçok isme önemli teklifler geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan talip çıktı!

Galatasaray'ın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı'yı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri takibini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan talip çıktı!

Takvim'de yer alan habere göre milli oyuncuyu yakından takip eden La Liga ekibi Villarreal'in devre arasında Galatasaray'a resmi teklif yapacağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan talip çıktı!

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan başarılı stoper için yönetimin transfere izin vermeyeceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan talip çıktı!

Bu sezon 25 maçta forma giyen Abdülkerim, 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan talip çıktı!

29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan talip çıktı!

A Milli Takım'da da forma giyen Abdülkerim, çıktığı 6 karşılaşmada 1 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan talip çıktı!

ABDÜLKERİM BARDAKCI KİMDİR?

7 Eylül 1994 tarihinde Konya'da dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan talip çıktı!

Profesyonel futbol kariyerine Zonguldak altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan talip çıktı!

Kariyerinde Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay ve Konyaspor gibi takımların formalarını giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Abdülkerim Bardakcı'ya İspanya'dan talip çıktı!

2022 yılında Konyaspor'dan Galatasaray'a 2.8 milyon euro karşılığında transfer oldu.

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