GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da, idmanda şanssız şekilde göğsünden sakatlanan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın ameliyat olması durumunda sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Sahalara dönmesi uzun zaman alacağı için sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında Oliveira'nın sözleşmesini dondurarak yerine takviye yapmayı planladığı gelen haberler arasında.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Oliveira, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.
Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?
2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Paços de Brandao Formaçao'da başladı.
Ardından Porto altyapısına geçti. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseldi.
Sırasıyla Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formaları giydi.
2022 yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Portekiz Milli Takımı ile 13 maça çıkan Oliveira, skor üretemedi.
Orta sahanın merkezinde forma giyen deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...
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