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GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da, idmanda şanssız şekilde göğsünden sakatlanan Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın ameliyat olması durumunda sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edildi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 08:19
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GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın gerçekleşen son idmanda göğüs kasında kopuk oluştuğunu duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, yıldız oyuncunun ameliyat olması durumunda sözleşmesini donduracak.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

Portekizli yıldızın bıçak altına yatması halinde sahalardan en az 4 ay uzak kalması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

Sahalara dönmesi uzun zaman alacağı için sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında Oliveira'nın sözleşmesini dondurarak yerine takviye yapmayı planladığı gelen haberler arasında.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Oliveira, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

SERGIO OLIVEIRA KİMDİR?

2 Haziran 1992 yılında Portekiz'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

Profesyonel futbol kariyerine Paços de Brandao Formaçao'da başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

Ardından Porto altyapısına geçti. 2010 yılında Porto'da A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

Sırasıyla Beira-Mar, Mechelen, Penafiel, Paços Ferreira, Nantes, PAOK ve Roma formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

2022 yazında Porto'dan Galatasaray'a 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

Portekiz Milli Takımı ile 13 maça çıkan Oliveira, skor üretemedi.

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