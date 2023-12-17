GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira'nın sözleşmesi dondurulabilir!

Sahalara dönmesi uzun zaman alacağı için sarı-kırmızılı yönetimin devre arasında Oliveira'nın sözleşmesini dondurarak yerine takviye yapmayı planladığı gelen haberler arasında.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan Oliveira, 2 gol atarken 2 de asist yaptı.