GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde zirve mücadelesi verdiği ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesi rotasyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Fatih Karagümrük karşısında bazı isimleri dinlendirmeyi planlıyor. (GS spor haberleri)
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Tecrübeli teknik adamın, Boey ve Sanchez gibi sınırda bulunan isimlerle beraber, yine sakatlıktan çıkan ama tam olarak randıman vermeyen oyuncularla ilgili değerlendirme yaptığı bildirildi.
Karagümrük maçında hata istemeyen ama aynı zamanda Fenerbahçe maçını da önemseyen sarı-kırmızılı hocanın çalışmalarını bu yönde gerçekleştirildiği ve buna göre hazırlıklar yaptığı vurgulandı.
Galatasaray, ligin 17. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde de kozlarını paylaşacak.
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