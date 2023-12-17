Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ligde zirve mücadelesi verdiği ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesi rotasyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Fatih Karagümrük karşısında bazı isimleri dinlendirmeyi planlıyor. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 14:21
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un aklında, 24 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisi var.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sarı-kırmızılı teknik adamın, 20 Aralık'taki Fatih Karagümrük maçında bu nedenle kadroda bazı değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek

Kadıköy'deki Fenerbahçe maçını fazlasıyla önemseyen Buruk'un Karagümrük karşılaşmasında bazı isimleri dinlendireceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek

Tecrübeli teknik adamın, Boey ve Sanchez gibi sınırda bulunan isimlerle beraber, yine sakatlıktan çıkan ama tam olarak randıman vermeyen oyuncularla ilgili değerlendirme yaptığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek

Karagümrük maçında hata istemeyen ama aynı zamanda Fenerbahçe maçını da önemseyen sarı-kırmızılı hocanın çalışmalarını bu yönde gerçekleştirildiği ve buna göre hazırlıklar yaptığı vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek

Galatasaray, ligin 17. haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek

Sarı-kırmızılılar bu maçın ardından ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde de kozlarını paylaşacak.

DİĞER
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'den tescilli güzel eşi Amine Gülşe ve kızlarıyla aile pozu!
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül! Tüm adaylar ne zaman belli olacak?
Galatasaray'da büyük sorun!
F.Bahçe ve Milan'dan tarihi takas! Krunic'e karşılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
G.Saray'da kura heyecanı!
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor CANLI YAYIN!
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
tv8 5 CANLI İZLE!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek Buruk'un aklı derbide! Rotasyona gidecek 14:20
Beşiktaş'tan Setien açıklaması! Beşiktaş'tan Setien açıklaması! 14:01
Paixao eski günlerinden çok uzak! Paixao eski günlerinden çok uzak! 13:37
Hakkargücü'nden Manga altın top kazandı! Hakkargücü'nden Manga altın top kazandı! 13:10
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? 13:00
Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom maçı ne zaman? 12:46
Daha Eski
Galatasaray - Bahçeşehir maçı ne zaman? Galatasaray - Bahçeşehir maçı ne zaman? 12:43
Tianjin üçüncü bitirdi! Tianjin üçüncü bitirdi! 12:20
Emre Mor'dan anlamlı hareket! Emre Mor'dan anlamlı hareket! 12:15
MLS'e bir yıldız daha! MLS'e bir yıldız daha! 12:11
G.Saray'da kura heyecanı! G.Saray'da kura heyecanı! 11:29
Galatasaray'da büyük sorun! Galatasaray'da büyük sorun! 11:19