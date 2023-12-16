TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için takas formülü!
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda devre arası dönemi için dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Dursun Özbek'in de "Sol bek ihtiyacımız var" sözlerinin ardından gündeme sürpriz takas önerisi geldi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Leipzig'den kiraladığı Angelino'dan çıkmayı planlayan sarı-kırmızılılarda, listenin başında Ajax'tan Borna Sosa yer alıyor.
Daha önce gündeme gelen fakat yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçilen Hırvat sol bek için yeniden harekete geçildi.
Stuttgart'tan Ajax'a transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, Hollanda ekibine uyum sağlayamadı.
Sarı-kırmızılı yönetim bu transferde girişimlere başladı.
LEIPZIG MASAYA
Bu transferin gerçekleşme ihtimali artıran bir gelişme de Ajax'ın Angelino ile ilgilenmesi oldu.
Hollanda ekibi, İspanyol oyuncuyu takibe aldı. Menajerinin görüşmelere başladığı 26 yaşındaki sol bek, devre arasında Ajax'ın yolunu tutabilir.
İki kulüp arasında takas yapılması gündemde.
Bunun için Angelino'nun kulübü Leipzig'le de görüşme gerçekleşecek.
SOSA'NIN PERFORMANSI:
Dinamo Zagreb, Stuttgart ve Ajax formaları giyen Sosa, kulüp kariyerinde 181 mücadeleye çıktı.
45 asistle dikkat çeken Hırvat yıldız, 5 kez de rakip ağşarı sarstı.
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