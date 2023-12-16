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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için takas formülü!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda devre arası dönemi için dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başkan Dursun Özbek'in de "Sol bek ihtiyacımız var" sözlerinin ardından gündeme sürpriz takas önerisi geldi. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için takas formülü!

Sezon başından bu yana savunmanın solunda istikrar sağlayamayan Galatasaray, bu bölge için arayışlara hız verdi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için takas formülü!

Leipzig'den kiraladığı Angelino'dan çıkmayı planlayan sarı-kırmızılılarda, listenin başında Ajax'tan Borna Sosa yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için takas formülü!

Daha önce gündeme gelen fakat yüksek bonservisi nedeniyle vazgeçilen Hırvat sol bek için yeniden harekete geçildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için takas formülü!

Stuttgart'tan Ajax'a transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, Hollanda ekibine uyum sağlayamadı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için takas formülü!

Sarı-kırmızılı yönetim bu transferde girişimlere başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için takas formülü!

LEIPZIG MASAYA

Bu transferin gerçekleşme ihtimali artıran bir gelişme de Ajax'ın Angelino ile ilgilenmesi oldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için takas formülü!

Hollanda ekibi, İspanyol oyuncuyu takibe aldı. Menajerinin görüşmelere başladığı 26 yaşındaki sol bek, devre arasında Ajax'ın yolunu tutabilir.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için takas formülü!

İki kulüp arasında takas yapılması gündemde.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için takas formülü!

Bunun için Angelino'nun kulübü Leipzig'le de görüşme gerçekleşecek.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için takas formülü!

SOSA'NIN PERFORMANSI:

Dinamo Zagreb, Stuttgart ve Ajax formaları giyen Sosa, kulüp kariyerinde 181 mücadeleye çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sol bek için takas formülü!

45 asistle dikkat çeken Hırvat yıldız, 5 kez de rakip ağşarı sarstı.

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