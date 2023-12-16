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Neredesin sen!

Rekorları alt üst eden İcardi, sakatlık sonrası çıktığı 10 maçta 2’si penaltıdan olmak üzere 3 gol atarak hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Neredesin sen!

Bir ikon haline gelen Mauro İcardi, adeta duraklama dönemine girdi. Sezona golleri sıralayarak giren Arjantinli oyuncu, ilk 15 maçta 14 kez ağları sarsarak istatistikleri parçalamıştı. Beşiktaş maçında Ghezzal'ın müdahalesiyle sakatlanan İcardi, o karşılaşmadan sonra düşüşe geçti. 21 Ekim'deki derbinin ardından 10 karşılaşmaya çıkan 30 yaşındaki forvet, sadece 3 gol atabildi. Bu gollerin ikisi Adana Demir ve Bayern Münih'e karşı penaltıdan geldi. Uzun süre iğneyle oynayan İcardi, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Okan Buruk'un bu hafta Karagümrük'le oynanacak maçta Arjantinli'yi dinlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

Yıldız oyuncu bu sezon 25 maçta 17 gol ve 6 asistle katkı yaptı.

ÖZEL KRAMPON DA İŞE YARAMADI

Uzun bir süre takımla antrenmanlara katılmadan maçlara çıkan İcardi milli arada sakatlığını atlatmıştı. Ancak Adana Demirspor mücadelesinden sonra ayak bileğinde tekrar ağrı hissetti. Özel krampon hazırlanan Arjantinli forvet, Kopenhag maçında da beklentilerin altında kaldı.

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