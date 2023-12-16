Cimbom’dan neşeli idman

G.Saray'da Karagümrük maçının hazırlıkları devam ediyor. Dinamik ısınmayla start alan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Topa sahip olma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona eren idmanda oyuncuların neşesi dikkatlerden kaçmadı. Sarı-kırmızılılar, çarşamba günü oynayacağı Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

DERBİ ÖNCESİ KRİTİK UYARI

Bu hafta Karagümrük'le karşılaşacak Galatasaray, adından Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda derbi öncesi iki isim sarı kart sınırında bulunuyor. Okan Buruk, 3'er sarısı olan Sacha Boey ve Davinson Sanchez'i uyardı. Karagümrük karşısında bu konuda daha dikkatli olmalarını istedi.