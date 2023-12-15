SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...
Son dakika spor haberleri: Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda gündem her ne kadar transfer olsa da bazı isimlere gelen teklifler dikkat çekti. İşte Galatasaray'ın yıldızına gelen son teklif ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Sarı-kırmızılılarda özellikle bazı isimlerin vasatı aşamayan perfomansı dikkat çekti.
Teknik direktör Okan Buruk'un maçın ardından yaptığı açıklaması ise hedeflerinin Avrupa'da kupa olduğunun işaretiydi.
"AVRUPA'DA KUPA KAZANMAK İSTİYORUZ"
Bizim için hedefin devam ettiğini söylemek istiyorum. Son 32'ye Avrupa Ligi'ne kaldık. Oradan yolumuz tabii ki her zaman olduğu gibi Avrupa'da kupa kazanmak.
Yani hedefimiz finale kadar gidebilmek. Turları geçmek. Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyorduk. Son 16'ya kalmak istiyorduk. Böyle bir şans da elimize gelmişti. Böyle zorlu bir grupta bunu maalesef başaramadık.
Bunun üzüntüsünü yaşarken bir yandan da yeni bir hedef bizi bekliyor. Ona adapte olacağız artık ve onun yanında tabii ki Türkiye liginde şampiyonluk yolu bizi bekliyor.
Ona da devam edeceğiz. Ben oyuncularımı tabii ki gayretlerinden dolayı kutlamak istiyorum. Çünkü zorlu fikstürde, zorlu bir grupta ellerinden geleni yapmaya çalıştılar; ama maalesef sonunu getiremedik.
Buruk'un bu açıklamalarının ardından ise gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda özellikle sol bek ve orta saha transferinin kesin olarak yapılması bekleniyor.
Galatasaray'da asıl sürpriz ise mevcut oyunculara gelen teklifler oldu.
SARRI KEREM'İ İSTİYOR
Sarı-kırmızılılarda son olarak İtalyan ekibi Lazio, yıldız ismin peşine düştü.
Galatasaray'ın Kopenhag maçına scout ekiplerini gönderen İtalyanların devre arasında teklif yapması bekleniyor.
Kerem'in daha önce yaptığı açıklamalarda da Avrupa hayalini dile getirmesi bu transferin gerçekleşme olasılığını yükseltti.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon tüm kulvarlada 27 maça çıktı.
25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 7 gol, 8 asist üretti.
Milli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.
Kerem Aktürkoğlu'nun güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.
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