Haberler Galatasaray SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

Son dakika spor haberleri: Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda gündem her ne kadar transfer olsa da bazı isimlere gelen teklifler dikkat çekti. İşte Galatasaray'ın yıldızına gelen son teklif ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 18:25
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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray'da moraller bozuldu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

Sarı-kırmızılılarda özellikle bazı isimlerin vasatı aşamayan perfomansı dikkat çekti.


SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

Teknik direktör Okan Buruk'un maçın ardından yaptığı açıklaması ise hedeflerinin Avrupa'da kupa olduğunun işaretiydi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

"AVRUPA'DA KUPA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Bizim için hedefin devam ettiğini söylemek istiyorum. Son 32'ye Avrupa Ligi'ne kaldık. Oradan yolumuz tabii ki her zaman olduğu gibi Avrupa'da kupa kazanmak.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

Yani hedefimiz finale kadar gidebilmek. Turları geçmek. Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyorduk. Son 16'ya kalmak istiyorduk. Böyle bir şans da elimize gelmişti. Böyle zorlu bir grupta bunu maalesef başaramadık.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

Bunun üzüntüsünü yaşarken bir yandan da yeni bir hedef bizi bekliyor. Ona adapte olacağız artık ve onun yanında tabii ki Türkiye liginde şampiyonluk yolu bizi bekliyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

Ona da devam edeceğiz. Ben oyuncularımı tabii ki gayretlerinden dolayı kutlamak istiyorum. Çünkü zorlu fikstürde, zorlu bir grupta ellerinden geleni yapmaya çalıştılar; ama maalesef sonunu getiremedik.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

Buruk'un bu açıklamalarının ardından ise gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

Sarı-kırmızılılarda özellikle sol bek ve orta saha transferinin kesin olarak yapılması bekleniyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

Galatasaray'da asıl sürpriz ise mevcut oyunculara gelen teklifler oldu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

SARRI KEREM'İ İSTİYOR

Sarı-kırmızılılarda son olarak İtalyan ekibi Lazio, yıldız ismin peşine düştü.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

Galatasaray'ın Kopenhag maçına scout ekiplerini gönderen İtalyanların devre arasında teklif yapması bekleniyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

Kerem'in daha önce yaptığı açıklamalarda da Avrupa hayalini dile getirmesi bu transferin gerçekleşme olasılığını yükseltti.


SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

Kerem Aktürkoğlu bu sezon tüm kulvarlada 27 maça çıktı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 7 gol, 8 asist üretti.

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