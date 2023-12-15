SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi! İtalyanlar teklif yapacak...

"AVRUPA'DA KUPA KAZANMAK İSTİYORUZ"



Bizim için hedefin devam ettiğini söylemek istiyorum. Son 32'ye Avrupa Ligi'ne kaldık. Oradan yolumuz tabii ki her zaman olduğu gibi Avrupa'da kupa kazanmak.





Yani hedefimiz finale kadar gidebilmek. Turları geçmek. Şampiyonlar Ligi'ne devam etmek istiyorduk. Son 16'ya kalmak istiyorduk. Böyle bir şans da elimize gelmişti. Böyle zorlu bir grupta bunu maalesef başaramadık.



