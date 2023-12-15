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Galatasaray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da o yıldız isimle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların futbolcusu son olarak yaptıklarıyla ülkesinde resmen kahraman ilan edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:13 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:20
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Galatasaray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti.

Galatasaray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi!

Sarı-kırmızılılarda yapılan bu transferler büyük ses getirdi.

Galatasaray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi!

Cimbom'da yeni sezonda kadroya katılan o oyuncu ise yaptıklarıyla büyük ses getirdi ve resmen ülkesinde kahraman ilan edildi.

Galatasaray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi!

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu yıldızı Cedric Bakambu ülkesinde yoksullukla mücadele için bir vakıf kurdu.

Galatasaray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi!

Sports Brief sitesinde yer alan haberde futbolcunun kurduğu vakfın ülkesindeki kötü yaşan koşullarına çözüm bulmak için derin adımlar attığı belirtildi.

Galatasaray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi!

Bakambu'nun kurduğu bu vakfın ülkesinde okuryazarlık, sağlık, teknoloji, spor ve ülkenin tarihi eğitimi alanında gelişmesi için çeşitli hizmetler verdiği vurgulandı.

Galatasaray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi!

Haberin devamında sarı-kırmızılıların yıldız isminin bu çabaları nedeniyle FIFPRO tarafından ödüllendirildiği aktarıldı.

Galatasaray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi!

Futbolcunun kurduğu vakıf aracılığı ile yaptığı faaliyetler spor dünyasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Galatasaray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi!

Bakambu yaz transfer döneminde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al - Nasr'dan, Galatasaray'a gelmişti.

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