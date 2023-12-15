Galatasaray'ın yıldızı ülkesinde kahraman ilan edildi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray yaz transfer döneminde kadrosuna pek çok yıldızı dahil etti. Sarı-kırmızılılarda yapılan bu transferler büyük ses getirdi. Cimbom'da yeni sezonda kadroya katılan o oyuncu ise yaptıklarıyla büyük ses getirdi ve resmen ülkesinde kahraman ilan edildi. Galatasaray'ın Demokratik Kongolu yıldızı Cedric Bakambu ülkesinde yoksullukla mücadele için bir vakıf kurdu. Sports Brief sitesinde yer alan haberde futbolcunun kurduğu vakfın ülkesindeki kötü yaşan koşullarına çözüm bulmak için derin adımlar attığı belirtildi. Bakambu'nun kurduğu bu vakfın ülkesinde okuryazarlık, sağlık, teknoloji, spor ve ülkenin tarihi eğitimi alanında gelişmesi için çeşitli hizmetler verdiği vurgulandı. Haberin devamında sarı-kırmızılıların yıldız isminin bu çabaları nedeniyle FIFPRO tarafından ödüllendirildiği aktarıldı. Futbolcunun kurduğu vakıf aracılığı ile yaptığı faaliyetler spor dünyasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bakambu yaz transfer döneminde Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al - Nasr'dan, Galatasaray'a gelmişti. Demokratik Kongolu futbolcu daha önce ülkemizde bir dönem Bursaspor formasını terletmişti.