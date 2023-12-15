Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi endişelendiren detay!
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da, sarı kart alarmı verildi. Sarı-kırmızılı takımda 3 kritik isim ceza sınırında... (GS spor haberleri)
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Sarı-kırmızılı takımda 3 önemli isim, ceza sınırında yer alıyor. İşte detaylar...
Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Galatasaray, bir sonraki hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Sarı-kırmızılılarda Karagümrük sınavı öncesi Sacha Boey, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu isimler Karagümrük karşısında sarı kart gördüğü takdirde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Galatasaray'da, ertelenen 16. hafta müsabakaları öncesi sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera ise cezasını Fatih Karagümrük maçında çekecek.
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