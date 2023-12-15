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GalatasarayFenerbahçe derbisi öncesi endişelendiren detay!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da, sarı kart alarmı verildi. Sarı-kırmızılı takımda 3 kritik isim ceza sınırında... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 10:57
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Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi endişelendiren detay!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak.

Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi endişelendiren detay!

Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi endişelendiren detay!

Bu önemli maç öncesi Galatasaray'da, sarı kart alarmı verildi.

Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi endişelendiren detay!

Sarı-kırmızılı takımda 3 önemli isim, ceza sınırında yer alıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi endişelendiren detay!

Süper Lig'in 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Galatasaray, bir sonraki hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi endişelendiren detay!

Sarı-kırmızılılarda Karagümrük sınavı öncesi Sacha Boey, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi endişelendiren detay!

Bu isimler Karagümrük karşısında sarı kart gördüğü takdirde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'ı Fenerbahçe derbisi öncesi endişelendiren detay!

Galatasaray'da, ertelenen 16. hafta müsabakaları öncesi sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera ise cezasını Fatih Karagümrük maçında çekecek.

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