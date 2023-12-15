GALATASARAY HABERLERİ - Angelino için yol haritası belirlendi! İşte verilen karar
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino için kararını verdi. İşte Cimbom'un devre arasına kadar Angelino planı... | GS SPOR HABERLERİ
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Bu sezon kadroya katılan Angelino tamamen gözden düştü. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 maça çıkan İspanyol oyuncu, 1 maça daha çıkarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
Bu opsiyonun devreye girmesini istemeyen Galatasaray, 5 haftadır Süper Lig maçlarında Angelino'ya süre vermiyordu.
Sadece Bayern, Manchester ve Kopenhag maçlarında forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi maçlarının da bitmesiyle devre arasına kadar süre alamayacak.
Angelino için 3 plan var. Ya devre arasında başka bir takıma kiralanacak ya da Leipzig'e dönecek.
Bu iki plan da tutmazsa sözleşmesi dondurulacak.
KATKI YAPAMADI
Galatasaray'ın sol bek problemini çözmek için yaz transfer döneminde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Leipzig'den kiraladığı Angelino, sarı-kırmızılı takıma istenilen katkıyı veremedi.
19 maça çıkan İspanyol, şimdiye kadar sadece 1 gol, 1 asist üretebildi. Savunma anlamında da beklentileri karşılayamadı.
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