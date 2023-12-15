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GALATASARAY HABERLERİ - Angelino için yol haritası belirlendi! İşte verilen karar

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino için kararını verdi. İşte Cimbom'un devre arasına kadar Angelino planı... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Angelino için yol haritası belirlendi! İşte verilen karar

Sarı-kırmızılı takım, son 2 sezonda sol bekte 9 futbolcu kullandı. Geçtiğimiz sezon Patrick van Aanholt, Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir, Sam Adekugbe ve Leo Dubois bu bölgede forma giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Angelino için yol haritası belirlendi! İşte verilen karar

Bu sezon ise Angelino, Kazımcan ve Abdülkerim Bardakcı'nın oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Angelino için yol haritası belirlendi! İşte verilen karar

Son olarak hücumcu Barış Alper de sol bekte denendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Angelino için yol haritası belirlendi! İşte verilen karar

Bu sezon kadroya katılan Angelino tamamen gözden düştü. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 maça çıkan İspanyol oyuncu, 1 maça daha çıkarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Angelino için yol haritası belirlendi! İşte verilen karar

Bu opsiyonun devreye girmesini istemeyen Galatasaray, 5 haftadır Süper Lig maçlarında Angelino'ya süre vermiyordu.

GALATASARAY HABERLERİ - Angelino için yol haritası belirlendi! İşte verilen karar

Sadece Bayern, Manchester ve Kopenhag maçlarında forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi maçlarının da bitmesiyle devre arasına kadar süre alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Angelino için yol haritası belirlendi! İşte verilen karar

Angelino için 3 plan var. Ya devre arasında başka bir takıma kiralanacak ya da Leipzig'e dönecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Angelino için yol haritası belirlendi! İşte verilen karar

Bu iki plan da tutmazsa sözleşmesi dondurulacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Angelino için yol haritası belirlendi! İşte verilen karar

KATKI YAPAMADI
Galatasaray'ın sol bek problemini çözmek için yaz transfer döneminde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte Leipzig'den kiraladığı Angelino, sarı-kırmızılı takıma istenilen katkıyı veremedi.

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