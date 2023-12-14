Haberler Galatasaray Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda ederken Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, sarı-kırmızılıların genel durumunu değerlendirdi. Usta kalemden, Aslan'ın yıldız ismi için olay bir yorum geldi. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:56
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Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

LEVENT TÜZEMEN - ZAHA'YI GERİ GÖNDERİN!

Galatasaray, Devler Ligi için kurduğu kadrodan yeterli verimi alamadı. Davinson Sanchez dışında fayda sağlayan oyuncu olmadı.

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Bu sezon ligde ve Avrupa'da G.Saray'ın yüzünü güldüren, geçen sene transfer edilen oyuncular oldu.

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Ndombele yedek kulübesine çakıldı. Ziyech, Manchester maçında sahne aldı ama çoğu günlerini sakat olarak geçirdi.

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Angelino, Leipzig'deki performansının yanından bile geçmedi. Kerem Demirbay büyük umutlarla geldi, sönük kaldı.

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Zaha'ya tanınan şansları ve ödenen paraları kayıp olarak görüyorum. Manchester'da bir gol attı, takım oyununu hiç oynamadı, arkadaşlarına uyum sağlayamadı, vurdumduymazlık içinde hareket etti.

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Ayrıca Icardi'ye gol katkısı hiç yapmadı, üstelik saha içinde yanlış paslar sonrası hep arkadaşlarını eleştirdi.

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Zaha'nın maalesef Florya'da seveni yok. Tete iyi niyetliydi ama saman alevi performanslar sergiledi.

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Okan Buruk da geç yaptığı değişiklikler yüzünden büyük tepki çekti.

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Kopenhag maçı sonrası, "Rakibin kapanacağını biliyorduk. Ziyech ve Zaha sakattı, pozisyonları değerlendiremedik" mazeretlerini kabul etmiyorum. Çünkü bir hocanın işi çözüm üretmektir.

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Ayrıca Okan hocanın, Zaha uğruna Kerem'i sol kanattan alıp 10 numaraya oturtması, G.Saray'a zarar verdi, Icardi'nin performansını da olumsuz etkiledi.

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Çünkü bu ikili, geçen sezon oluşturdukları birliktelikle şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Geçen sezon Kerem-Icardi ikilisi toplamda 22 gol atıp 7 asist yaptı.

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Yönetim, Ndombele ve Angelino ile yollarını ayırıyor. Ben Erden Timur'un yerinde olsam Zaha'yı da Crystal Palace'a geri göndermenin yollarını ararım.

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Çünkü bu Zaha sorumluluk almıyor, sürekli mazeret üretiyor. Zaha yüzünden hem Kerem'in hem de Icardi'nin uyumu ve huzuru bozuldu.

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Ocakta mutlaka bir sol bek, orta saha ve hızlı bir kanat oyuncusu alınmalı.

Levent Tüzemen'den Galatasaraylı yıldız için olay yorum! "Gönderin"

Avrupa Ligi'nde finale gidebilmek için G.Saray'ın geçen seneki gibi aile ortamını yakalaması şart.

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