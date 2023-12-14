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Kupayı yenileme zamanı

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, gözünü UEFA Avrupa Ligi Kupası'na dikti. Kopenhag'a yenilse de A Grubu'nu Manchester United'ın üzerinde tamamlamayı başaran Cimbom, 23 yıl önceki başarısını tekrarlamak istiyor. Buruk, "Hedefimiz yeniden Avrupa'da kupa kazanmak" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Kupayı yenileme zamanı

Galatasaray artık yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek ve kupayı bir kez daha müzesine götürmek için mücadele edecek. 1999-2000 sezonunda o dönem 'UEFA Kupası' adıyla oynanan turnuvada şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'nde yeniden zafer hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk da o 2000 yılında UEFA Kupası'nda şampiyon olan takımın önemli oyuncularından birisiydi. Kopenhag'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında mendil sallayan sarı-kırmızılı takım buna karşılık Manchester United gibi önemli bir rakibin önünde A Grubu'nu 3. sırada tamamladı.

ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir grupta mücadele ettiklerini ifade eden teknik direktör Okan Buruk bundan sonra hedeflerinin yeni bir kupa kazanmak olduğunu söyledi. Buruk, "Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmak istiyorduk. Böyle bir şans da elimize gelmişti. Ancak zorlu bir grupta bunu maalesef başaramadık. Bunun üzüntüsünü yaşarken bir yandan da yeni bir hedef bizi bekliyor. Son 32'ye Avrupa Ligi'ne kaldık. Oradan yolumuz tabii ki her zaman olduğu gibi Avrupa'da kupa kazanmak. Ona adapte olacağız artık ve onun yanında tabii ki Türkiye'de şampiyonluk yolu bizi bekliyor" ifadesini kullandı.

KURA 18 ARALIK'TA

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri 18 Aralık'ta belli olacak. Aslan, turnuvada grubunu ikinci tamamlamış takımlardan birisiyle eşleşecek ve play-off karşılaşmasına çıkacak. Bu turun kazananı ise Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıracak. Play-off karşılaşmaları ise 15 Şubat-22 Şubat tarihlerine oynanacak.

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