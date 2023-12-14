Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Galatasaray grubunu 3. sırada tamamladı. Sarı kırmızılılar grupta topladığı 5 puanla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı elde etti. Avrupa'da yoluna Avrupa Ligi son 32 turu'ndan devam edecek. Galatasaray, Avrupa Ligi son 32 turu'nda, grubunu 2. tamamlayan takımlarla eşleşecek. Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek. Sarı kırmızılılar Son 32 Turu'ndaki ilk maçını sahasında oynacayacak. İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri… Qarabağ Toulouse Rennes Marsilya Sporting Lizbon Roma Sparta Prag Freiburg