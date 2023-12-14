Haberler Galatasaray Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Son dakika haberi: Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte sarı kırmızılılar muhtemel rakipleri belli oldu. İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 01:40 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 01:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Kopenhag'a 2-1 mağlup olan Galatasaray grubunu 3. sırada tamamladı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Sarı kırmızılılar grupta topladığı 5 puanla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı elde etti.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Avrupa'da yoluna Avrupa Ligi son 32 turu'ndan devam edecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray, Avrupa Ligi son 32 turu'nda, grubunu 2. tamamlayan takımlarla eşleşecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Sarı kırmızılılar Son 32 Turu'ndaki ilk maçını sahasında oynacayacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Qarabağ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Toulouse

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Rennes

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Marsilya

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Sporting Lizbon

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte UEFA ülke puanında son durum!
Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! G.Saray...
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (15 Aralık 2023)
Bağcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (15 Aralık 2023)
İSKİ baraj doluluk oranı ne kadar? 15 Aralık 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"15-16 senedir bu anı bekliyordum!" "15-16 senedir bu anı bekliyordum!" 01:34
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları! 01:21
İşte G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! İşte G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! 01:12
Beşiktaş galibiyetle veda etti! Beşiktaş galibiyetle veda etti! 00:52
Anadolu Efes deplasmanda kayıp! Anadolu Efes deplasmanda kayıp! 23:56
İsmail Kartal: Finale kadar gitmek istiyoruz İsmail Kartal: Finale kadar gitmek istiyoruz 23:38
Daha Eski
Dzeko'dan Ferdi için övgü dolu sözler! Dzeko'dan Ferdi için övgü dolu sözler! 23:31
Ferdi Kadıoğlu 2. golüne ulaştı Ferdi Kadıoğlu 2. golüne ulaştı 23:20
Serdar Aziz formasına kavuştu Serdar Aziz formasına kavuştu 23:18
F.Bahçe taraftarından Umut Nayir'e destek F.Bahçe taraftarından Umut Nayir'e destek 23:16
"Şampiyon olmak istiyoruz!" "Şampiyon olmak istiyoruz!" 23:12
Ferdi Kadıoğlu: Kendime şaşırıyorum Ferdi Kadıoğlu: Kendime şaşırıyorum 23:11