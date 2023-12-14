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GALATASARAY TRANSFER: İspanyollar duyurdu! Lucas Torreira devrim gibi karar

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Lucas Torreira için İspanyol basınından olay bir iddia geldi. Uruguaylı oyuncu için birçok takım teklifte bulunurken yıldız ismin sarı-kırmızılılarda kalmasının asıl nedeni ortaya çıktı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ | DIŞ BASI (Mehmet Cem Çakır)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:03 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:04
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MEHMET CEM ÇAKIR
GALATASARAY TRANSFER: İspanyollar duyurdu! Lucas Torreira devrim gibi karar

Galatasaray'a 8 Ağustos 2020 yılında gelen Lucas Torreira adeta geldiği günden bu yana 'formasını hakkını veren' oyunculardan oldu.

GALATASARAY TRANSFER: İspanyollar duyurdu! Lucas Torreira devrim gibi karar

Yıldız isim sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı.

GALATASARAY TRANSFER: İspanyollar duyurdu! Lucas Torreira devrim gibi karar

27 yaşındaki futbolcunun oynamış olduğu futbol birçok takımın da dikkatini çekti.

GALATASARAY TRANSFER: İspanyollar duyurdu! Lucas Torreira devrim gibi karar

Bu süreçte Torreira için Galatasaray'ın kapısını çalan takımlara yönetim olumsuz yanıt verdi.

GALATASARAY TRANSFER: İspanyollar duyurdu! Lucas Torreira devrim gibi karar

Uruguaylı oyuncunun daha önce yapmış olduğu bir açıklama ise İspanya'da yine gündem oldu.

GALATASARAY TRANSFER: İspanyollar duyurdu! Lucas Torreira devrim gibi karar

Torreira daha önce Arjantin basınına yapmış olduğı açıklama şu ifadelere yer vermişti.

GALATASARAY TRANSFER: İspanyollar duyurdu! Lucas Torreira devrim gibi karar

"Boca'ya gitmek istediğim gün futbolla ilgili bir karar olmayacak, bu kalpten verilecek bir karar." demişti.


GALATASARAY TRANSFER: İspanyollar duyurdu! Lucas Torreira devrim gibi karar

Arjantin ekibi Boca'nın yeniden gündemine gelen Torreira için ise bambaşka bir detay ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER: İspanyollar duyurdu! Lucas Torreira devrim gibi karar

İspanyol basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde Torreira'nın artık Galatasaray'dan ayrılığının çok zor olduğu bunun sebebinin ise oyuncunun Devrim Özkan ile yaşadığı birliktelik olduğı yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER: İspanyollar duyurdu! Lucas Torreira devrim gibi karar

Torreira'nın sarı-kırmızılılarla 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER: İspanyollar duyurdu! Lucas Torreira devrim gibi karar

27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER: İspanyollar duyurdu! Lucas Torreira devrim gibi karar

LUCAS TORREIRA BU SEZON NE YAPTI?

Torreira bu sezon tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada görev aldı.



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