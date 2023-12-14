GALATASARAY TRANSFER: İspanyollar duyurdu! Lucas Torreira devrim gibi karar
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Lucas Torreira için İspanyol basınından olay bir iddia geldi. Uruguaylı oyuncu için birçok takım teklifte bulunurken yıldız ismin sarı-kırmızılılarda kalmasının asıl nedeni ortaya çıktı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ | DIŞ BASI (Mehmet Cem Çakır)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:03 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:04
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Yıldız isim sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı.
27 yaşındaki futbolcunun oynamış olduğu futbol birçok takımın da dikkatini çekti.
Bu süreçte Torreira için Galatasaray'ın kapısını çalan takımlara yönetim olumsuz yanıt verdi.
Uruguaylı oyuncunun daha önce yapmış olduğu bir açıklama ise İspanya'da yine gündem oldu.
Torreira daha önce Arjantin basınına yapmış olduğı açıklama şu ifadelere yer vermişti.
"Boca'ya gitmek istediğim gün futbolla ilgili bir karar olmayacak, bu kalpten verilecek bir karar." demişti.
Arjantin ekibi Boca'nın yeniden gündemine gelen Torreira için ise bambaşka bir detay ortaya çıktı.
İspanyol basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde Torreira'nın artık Galatasaray'dan ayrılığının çok zor olduğu bunun sebebinin ise oyuncunun Devrim Özkan ile yaşadığı birliktelik olduğı yazıldı.
Torreira'nın sarı-kırmızılılarla 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
LUCAS TORREIRA BU SEZON NE YAPTI?
Torreira bu sezon tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada görev aldı.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 1 asist üretirken, 1855 dakika süre buldu.
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