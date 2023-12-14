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GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması geldi. Özbek," Sol bek ihtiyacımız var. En kısa sürede bu sorunu halledeceğiz." dedi. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 16:43 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 17:05
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GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması geldi.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var.

"HALİL UMUT MELER KÜSMEMELİ"

Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var. Türk sporunu belli bir seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna küsmemesi lazım. Tekrar aramızda görmekten memnun oluruz. İnşallah bu travmayı atlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar.

"TFF'YE GÜVENİYOR MUSUNUZ?"

Bu federasyon bizim seçtiğimiz bir federasyon. 'Güveniyor musunuz?' sorusunu kabul etmiyorum. Bu federasyonu biz seçtik. 6 ay önce seçtiğimiz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi.

SOL BEK TRANSFER İTİRAFI!

Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz.

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