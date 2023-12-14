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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom kasayı doldurdu! İşte Avrupa'dan gelen para

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden Galatasaray, bu sezon Avrupa macerasında çıktığı 12 maçlık maratonda önemli bir geliri de kasasına koydu. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 09:26
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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom kasayı doldurdu! İşte Avrupa'dan gelen para

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçlık bir maraton koşan Galatasaray, büyük bir gelirin sahibi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom kasayı doldurdu! İşte Avrupa'dan gelen para

Devler Ligi'ne eleme turundan başlayan sarı-kırmızılı takım, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ve Norveç'in Molde ekibini geçerek gruplara kaldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom kasayı doldurdu! İşte Avrupa'dan gelen para

Sarı-kırmızılılar Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile yer aldığı A Grubu'nda oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken 3 de mağlubiyet yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom kasayı doldurdu! İşte Avrupa'dan gelen para

Elemelerde ise 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan, toplamda 22 kez ağları havalandırdı ve 18 gol yedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom kasayı doldurdu! İşte Avrupa'dan gelen para

Sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'nde ettiği mücadeleden 31.7 milyon euro yani güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL'nin sahibi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom kasayı doldurdu! İşte Avrupa'dan gelen para

Turnuvada A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Aslan, buradan da 500 bin euro'luk ek gelirin sahibi oldu.

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