GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom kasayı doldurdu! İşte Avrupa'dan gelen para

Elemelerde ise 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan, toplamda 22 kez ağları havalandırdı ve 18 gol yedi.

Sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'nde ettiği mücadeleden 31.7 milyon euro yani güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL'nin sahibi oldu.