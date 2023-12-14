GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom kasayı doldurdu! İşte Avrupa'dan gelen para
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda eden Galatasaray, bu sezon Avrupa macerasında çıktığı 12 maçlık maratonda önemli bir geliri de kasasına koydu. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Elemelerde ise 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan, toplamda 22 kez ağları havalandırdı ve 18 gol yedi.
Sarı-kırmızılı takım, Devler Ligi'nde ettiği mücadeleden 31.7 milyon euro yani güncel kurla yaklaşık 1 milyar TL'nin sahibi oldu.
Turnuvada A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Aslan, buradan da 500 bin euro'luk ek gelirin sahibi oldu.
Aslan, eğer bu kupayı müzesine götürmeyi başarabilirse 14.4 milyon euro daha kazanacak.
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