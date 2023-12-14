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GALATASARAY HABERİ: Yıldız isme bundan sonra forma yok! Okan Buruk kararını verdi

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray'da Kopenhag mağlubiyeti sonrasında flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden sarı-kırmızılılarda yıldız isim artık kadroda olmayacak. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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G.Saraylı yıldız artık kadroda olmayacak! Okan Buruk kararını verdi

Kopenhag'a 1-0 kaybeden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası sona ererken, zorlu deplasmanda kader maçına çıkan Angelino bir kez daha kendini gösteremedi.

G.Saraylı yıldız artık kadroda olmayacak! Okan Buruk kararını verdi

Büyük bir beklentiyle transfer edilen İspanyol sol bek, hem Avrupa hem de ligde bulduğu şansları iyi değerlendiremedi.

G.Saraylı yıldız artık kadroda olmayacak! Okan Buruk kararını verdi

Sarı-kırmızılı formayı 19 kez giyen tecrübeli oyuncu, kiralık sözleşmesinde yazan zorunlu madde nedeniyle bundan sonra kadro dışı konumda olacak.

G.Saraylı yıldız artık kadroda olmayacak! Okan Buruk kararını verdi

OCAK AYINDA TAKIMA YENİ TRANSFER GELECEK
Leipzig ile yapılan anlaşmaya göre bir maç daha oynarsa 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan 26 yaşındaki futbolcu, teknik heyet ve yönetimin gelecek planlamasında yer almıyor.

G.Saraylı yıldız artık kadroda olmayacak! Okan Buruk kararını verdi

Bu nedenle Alman kulübü bu şartı kaldırmazsa, Angelino'ya bir daha forma verilmeyecek. Ara transfer dönemine kadar Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan sol bekte dönüşümlü görev yapacak. Ocak ayında ise bu belgeye iyi bir takviye yapılacak.

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