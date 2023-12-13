Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...

Kadrosunu güçlendirmek için ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı. Brezilya'da geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 20 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçildi. İşte sarı kırmızılıların peşindeki genç yıldız... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gözler, devre arası transfer döneminde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...

Bunun için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, rotayı Brezilya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...

Brezilya'da Santos'un bu sezon 111 yıl aradan sonra küme düşmesi takımda moralleri bir hayli bozmuş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...

Brezilya'da siyah-beyazlı kulübün, birçok oyuncusu ile yollarını ayrılacağı düşünülüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...

Bu oyunculardan en kuvvetli muhtemel isim Marcos Leonardo.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...

Sarı-Kırmızılı kurmayların, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos forması giyen Marcos Leonardo ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...

Oyuncunun menajeri ile iletişimin kurulduğu ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...

1 YILDIR TAKİP EDİLİYOR
Brezilyalı futbolcu ülkesinde geleceğin Neymar'ı olarak nitelendiriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...

1.74 boyunda olmasına rağmen oldukça güçlü bir yapıya sahip olan Leonardo, ülkesinden ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...

Takvim'de yer alan habere göre, yıldız oyuncu Santos'un küme düşmesinden sonra menajerine teklifleri değerlendireceğini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...

Sarı-Kırmızılılar, Marcos Leonardo'yu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...

Galatasaray'ın bu oyuncuyu yaklaşık 1 yıldır takip ettiği de ortaya çıktı.

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