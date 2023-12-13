TRANSFER HABERİ - Galatasaray geleceğin Neymar'ı için harekete geçti! Marcos Leonardo...
Kadrosunu güçlendirmek için ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı. Brezilya'da geleceğin Neymar'ı olarak gösterilen 20 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temasa geçildi. İşte sarı kırmızılıların peşindeki genç yıldız... | GS SPOR HABERLERİ
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Brezilya'da siyah-beyazlı kulübün, birçok oyuncusu ile yollarını ayrılacağı düşünülüyor.
Bu oyunculardan en kuvvetli muhtemel isim Marcos Leonardo.
Sarı-Kırmızılı kurmayların, Brezilya Serie A ekiplerinden Santos forması giyen Marcos Leonardo ile ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.
Oyuncunun menajeri ile iletişimin kurulduğu ifade ediliyor.
1 YILDIR TAKİP EDİLİYOR
Brezilyalı futbolcu ülkesinde geleceğin Neymar'ı olarak nitelendiriyor.
1.74 boyunda olmasına rağmen oldukça güçlü bir yapıya sahip olan Leonardo, ülkesinden ayrılmaya sıcak bakıyor.
Takvim'de yer alan habere göre, yıldız oyuncu Santos'un küme düşmesinden sonra menajerine teklifleri değerlendireceğini söyledi.
Sarı-Kırmızılılar, Marcos Leonardo'yu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber edecek.
Galatasaray'ın bu oyuncuyu yaklaşık 1 yıldır takip ettiği de ortaya çıktı.
Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.
Bu sezon 49 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 21 gol, 4 asistlik performans gösteren Leonardo, takımını ligde tutmayı başaramamıştı.
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