GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirden oldu! İşte o rakam

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ve Manchester United'la oynadığı maçlarda aldığı beraberlikler sonrası 930'ar bin euro'yu daha kasasına koymuştu.

Sarı-kırmızılılar, Old Trafford'da Manchester United'ı mağlup ettiği maçta ise 2 milyon 800 bin euro gelir elde etmişti.