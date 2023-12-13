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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirden oldu! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grubundaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Kopenhag'a 1-0 yenildi ve Şampiyonlar Ligi macerasına veda etti. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-kırmızılılar, dev bir gelirden de oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:19 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 10:38
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirden oldu! İşte o rakam

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. haftasında Galatasaray, Kopenhag deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından Devler Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirden oldu! İşte o rakam

Galatasaray'ın bu mağlubiyet sonrası Şampiyonlar Ligi'nden elde etmesi muhtemel dev geliri de kaybettiği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirden oldu! İşte o rakam

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların, hak edemediği Şampiyonlar Ligi bonusu dudak uçuklattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirden oldu! İşte o rakam

GRUPLARDA ÇILGIN GELİR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarını teker teker geçen Galatasaray, grup aşamasına kalarak çılgın bir geliri kasasına koymuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirden oldu! İşte o rakam

Sarı-kırmızılılar, UEFA'nın ayak bastı parası olarak kulüplere ödediği 15 milyon 640 bin euro'luk bedeli kasasına koymuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirden oldu! İşte o rakam

Galatasaray, aynı zamanda UEFA'dan katsayı payı da elde etmişti. Sarı-kırmızılılar, bu kalemden 9 milyon 96 bin euro'luk geliri hanesine yazdırmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirden oldu! İşte o rakam

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ve Manchester United'la oynadığı maçlarda aldığı beraberlikler sonrası 930'ar bin euro'yu daha kasasına koymuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirden oldu! İşte o rakam

Sarı-kırmızılılar, Old Trafford'da Manchester United'ı mağlup ettiği maçta ise 2 milyon 800 bin euro gelir elde etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirden oldu! İşte o rakam

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon toplamda 29 milyon 396 bin euro'luk gelir kazandı. Sarı-kırmızılılar, güncel kurla toplamda 921 milyon 316 bin 800 TL civarında bir gelir elde etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirden oldu! İşte o rakam

9 MİLYON 600 BİN EURO KAÇTI

Bayern Münih, Manchester Unitede ve Kopenhag'ın yer aldığı grubu 3. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ne veda ederek çılgın bir gelir fırsatını tepti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirden oldu! İşte o rakam

Sarı-kırmızılı takım, UEFA'nın son 16 turu için vereceği 9 milyon 600 bin euro'luk geliri hanesine yazdıramadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan Şampiyonlar Ligi'nde dev gelirden oldu! İşte o rakam

Galatasaray böylece güncel kurla 301 milyon TL'lik bir gelir fırsatını değerlendiremedi.

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